بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود را به صورت یکطرفه با قرمز‌ها فسخ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماجرای فسخ یکطرفه بیرانوند با پرسپولیس موضوع فسخ‌های یکطرفه در فوتبال ایران رواج پیدا کرد و در مورد تراکتور و آلوز نیز این اتفاق رخ داد حتی در همین نقل و انتقالات بازیکنانی بودند که با بیش از ۲ باشگاه توافق کردند و وباز هم با تیم سوم وارد مذاکره و قرارداد شدند.

اما در تازه‌ترین مورد باشگاه پرسپولیس از باشگاه گل گهر سیرجان به دلیل اغوای بازیکن و از خود بازیکن به دلیل فسخ غیر قانونی شکایت کرده‌اند.

باشگاه پرسپولیس پس از شروع فصل جاری، با نظر اسماعیل کارتال قرارداد چند بازیکن جوان این باشگاه را که در آکادمی پرسپولیس عملکرد درخشانی داشتند، برای تیم بزرگسالان تمدید کرد تا از این پس آنها در تیم اصلی پرسپولیس حضور داشته باشند.

یکی از این بازیکنان، بنیامین علیپور استعداد جوان آکادمی پرسپولیس بود، اما این بازیکن بعد از جدایی کارتال و حضور هاشمیان، چندان مورد توجه کادر فنی پرسپولیس قرار نگرفت و حتی به اردوی ترکیه نیز اعزام نشد تا خیلی زود تصمیم به جدایی بگیرد.

بنیامین علیپور که به تازگی قرارداد حرفه‌ای خود با باشگاه پرسپولیس را امضا کرده بود، با فسخ یک طرفه قراردادش با این باشگاه راهی گل‌گهر شد، اتفاقی که حالا با شکایت رسمی پرسپولیس همراه شده است و تیم حقوقی این باشگاه از باشگاه گل‌گهر سیرجان، بنیامین علیپور و ایجنت این بازیکن به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.

پرسپولیسی‌ها معتقدند فسخ قرارداد بنیامین علیپور کاملاً غیرقانونی بوده و باشگاه گل‌گهر نیز به دلیل اغوای این بازیکن در این پرونده مقصر است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، قرارداد ، فسخ قرارداد
خبرهای مرتبط
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
مس رفسنجان: فسخ قرارداد‌ها تصمیم رسول خطیبی بود/ متضرر نشدیم
قرارداد بازیکنان پرسپولیس به ثبت رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد