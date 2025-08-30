باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماجرای فسخ یکطرفه بیرانوند با پرسپولیس موضوع فسخ‌های یکطرفه در فوتبال ایران رواج پیدا کرد و در مورد تراکتور و آلوز نیز این اتفاق رخ داد حتی در همین نقل و انتقالات بازیکنانی بودند که با بیش از ۲ باشگاه توافق کردند و وباز هم با تیم سوم وارد مذاکره و قرارداد شدند.

اما در تازه‌ترین مورد باشگاه پرسپولیس از باشگاه گل گهر سیرجان به دلیل اغوای بازیکن و از خود بازیکن به دلیل فسخ غیر قانونی شکایت کرده‌اند.

باشگاه پرسپولیس پس از شروع فصل جاری، با نظر اسماعیل کارتال قرارداد چند بازیکن جوان این باشگاه را که در آکادمی پرسپولیس عملکرد درخشانی داشتند، برای تیم بزرگسالان تمدید کرد تا از این پس آنها در تیم اصلی پرسپولیس حضور داشته باشند.

یکی از این بازیکنان، بنیامین علیپور استعداد جوان آکادمی پرسپولیس بود، اما این بازیکن بعد از جدایی کارتال و حضور هاشمیان، چندان مورد توجه کادر فنی پرسپولیس قرار نگرفت و حتی به اردوی ترکیه نیز اعزام نشد تا خیلی زود تصمیم به جدایی بگیرد.

بنیامین علیپور که به تازگی قرارداد حرفه‌ای خود با باشگاه پرسپولیس را امضا کرده بود، با فسخ یک طرفه قراردادش با این باشگاه راهی گل‌گهر شد، اتفاقی که حالا با شکایت رسمی پرسپولیس همراه شده است و تیم حقوقی این باشگاه از باشگاه گل‌گهر سیرجان، بنیامین علیپور و ایجنت این بازیکن به کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کرده است.

پرسپولیسی‌ها معتقدند فسخ قرارداد بنیامین علیپور کاملاً غیرقانونی بوده و باشگاه گل‌گهر نیز به دلیل اغوای این بازیکن در این پرونده مقصر است.

