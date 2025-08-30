باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری در جمع معاونان و مدیران این معاونت با سپاس از حمایت اخیر رهبری انقلاب از دولت و رئیس‌جمهوری آن را راهنمای عمل و ارزیابی مواضع و فصل‌الخطاب همه جریان‌ها و فعالان سیاسی دانست و گفت: موضع روشن رهبری بار دیگر نشان داد مسیر برون‌رفت از دشواری‌های پیشِ‌رو جز با همدلی، وفاق، انسجام ملی و همراهی دولت و مجلس و سایر ارکان نظام امکان‌پذیر نیست.



اسماعیلی با بیان اینکه تعاملات دولت و مجلس نتایج ارزشمندی برای کشور داشت، افزود: از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم ۵۴ فقره قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدکه از این تعداد ۱۸ فقره به طرح‌های نمایندگان مجلس و ۳۵ فقره به لوایح پیشنهادی دولت مربوط است و این در حالی است که در مدت مشابه دولت‌های قبل مجموع قوانین مصوب ۵۰ درصد کمتر بوده است. این امر نشان از تحرک تقنینی و نزدیک شدن به «لایحه‌محوری» نسبت به طرح‌هاست. موضوعی که هم سیاست اعلامی دولت و هم از مطالبات مکرر رهبری انقلاب در سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: اهمیت این روند در آن است که لوایح پشتوانه کارشناسی دقیق‌تر، بررسی‌های میدانی گسترده‌تر و هم‌سویی بیشتری با برنامه‌های توسعه کشور دارند. از این رو، تقویت سهم لوایح در فرآیند قانون‌گذاری واقع‌گرایی و نیازسنجی حقیقی در تصمیم‌سازی‌های کلان در حل مسائل ملی است.



معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: تجربه سال نخست دولت چهاردهم نشان می‌دهد مسیر تعامل میان قوه مجریه و مقننه در حال حرکت به سمت یک الگوی هماهنگ‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی کشور است. غلبه لوایح بر طرح‌ها می‌تواند موجب ارتقای کیفیت قوانین، کاهش تعارض‌های احتمالی و افزایش سرعت در اجرا شود؛ موضوعی که نهایتاً به نفع مردم و کارآمدی نظام اداری کشور است. بررسی لوایح پیشنهادی دولت چهاردهم که در سال نخست به تصویب مجلس رسیده و به قانون تبدیل شده‌اند، نشان می‌دهد رویکرد دولت در قانون‌گذاری بر فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت «دیپلماسی حقوقی و اقتصادی» متمرکز بوده است.



معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه حضور مسعود پزشکیان در مجلس در قیاس با دولت‌های قبل بی‌نظیر است، گفت: در سال نخست دولت، رئیس‌جمهور ۱۲ بار در مجلس حاضر شده است، آماری که در مقایسه با رؤسای‌جمهور پیشین، بی‌سابقه است. حضور روسای جمهور وقت در سال نخست دولت هیچگاه بیشتر از هفت‌بار نبوده است. معنای این حضور بی‌واسطه، ارج‌گذاری به جایگاه مجلس و تعبیر واقعی وفاق برای خدمت است که فضای گفت‌وگوی رودررو میان مجریان و قانون‌گذاران را تقویت کرده است.



اسماعیلی در ادامه با بیان آماری از حضور وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گفت: ۵۰ جلسه حضور اعضاء هیئت دولت در صحن علنی و غیرعلنی و ۲۵۵ جلسه حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشان از تعامل و اهمیت‌بخشی دولت به مطالبات نظارتی نمایندگان اعم از پاسخگویی به سوالات، گزارش عملکرد و حضور در نشست‌های تخصصی دارد.



معاون رئیس‌جمهور درباره میزان تذکرات نمایندگان نیز تصریح کرد: مجموع تذکرات نمایندگان مجلس خطاب به رئیس‌جمهوری یا اعضای کابینه در این دولت هزار و ۲۵۵ فقره است در حالی که برخی مجالس گذشته ما شاهد ۵ هزار تذکر در یک سال هم بودیم که این کاهش فاحش و معنادار در مقایسه با مجالس و دولت‌های پیشین در مدت زمان مشابه، معیار خوبی برای ارزیابی روابط خوب دولت چهاردهم با مجلس دوازدهم است.



اسماعیلی گفت: میزان تذکرات نمایندگان به این دولت در سال نخست نسبت به دولت سیزدهم ۵۶ درصد، نسبت به دولت دوازدهم ۴۵ درصد و نسبت به دولت یازدهم ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.



اسماعیلی اظهار کرد: یکی از شعار‌های رئیس‌جمهور مراجعه به نظر کارشناسان هر حوزه بود که علاوه‌بر سایر نشست‌های نخبگانی، یک جلوه آن هم‌اندیشی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. هدف اصلی تشکیل جلسات رئیس‌جمهور با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس ایجاد همگرایی و تعامل مستقیم دولت و مجلس و شنیدن نظرات تخصصی است تا ضمن دریافت مسایل و مشکلات نمایندگان، حمایت آنها برای برنامه‌های کلان به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون بودجه، معیشت مردم، امنیت و سیاست خارجی حاصل شود.



معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم در این مهم با برگزاری ۱۵ جلسه رئیس‌جمهوری با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس در سال اول خدمت، نسبت به دولت‌های قبل، قابل‌قیاس نیست. در سه دولت قبل مجموعاً سه جلسه اینچنینی تشکیل شده بود.

وی بیان اینکه رئیس‌جمهوری فرزند مجلس است و آشنایی لازم با دغدغه‌های نمایندگان و مشکلات حوزه‌های انتخابیه دارد، گفت: رئیس‌جمهوری در اقدامی بی‌نظیر طی سال گذشته ۳۰ جلسه با ۲۳ مجمع نمایندگان استانی نشست تخصصی برگزار کرد. هدف این نشست‌ها آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات استان‌ها برای تحقق شعار‌ها و سیاست‌های کلان دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر استان بود.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: آمار دولت‌های پیشین نشان می‌دهد این نشست‌ها از سوی رئیس دولت سیزدهم در ۱۰ جلسه تجمیعی با مجموع مجامع استانی نمایندگان انجام شده و در دولت دوازدهم هیچ نشستی برگزار نشده است.



اسماعیلی تاکید کرد: این بررسی تطبیقی نشان از اهتمام ویژه رئیس دولت چهاردهم به ارتقاء روابط دولت و مجلس و وقوف بی واسطه از مشکلات مردم از زبان نمایندگان آنان دارد. جلسات مکرر رئیس‌جمهوری با استان‌های محروم هم به سه‌بار دیدار با نمایندگان استان گلستان و دوبار دیدار با نمایندگان لرستان و سیستان و بلوچستان انجامیده است.



معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه طرح سئوال از اعضای کابینه از ابزار‌های قانونی نمایندگان برای نظارت است، گفت: دولت همواره خود را پاسخگوی نمایندگان دانسته و از پاسخ به سئوالات آنان استقبال کرده است. اگرچه گاهی تعدد سئوالات و میزان اهمیت آنها محل مناقشه بوده و حتی با تذکر دلسوزانه مقام معظم رهبری هم مواجه شده است، بااین‌همه تقویت وفاق در این دولت با مجلس دوازدهم نویدبخش تعاملات بهتری با نمایندگان نسبت به ادوار گذشته است تا آنجاکه میزان سئوالات و تذکرات به‌صورت معناداری نسبت به گذشته کاهش یافته است.



اسماعیلی یادآور شد: تعداد سئوالات راه‌یافته به صحن نمایندگان از دولت، هفت مورد بوده که تنها دو مورد به عدم اقناع نمایندگان منتهی شده است. این در حالی است که در دولت گذشته در مدت مشابه ۱۳ سوال و در دولت پیش دوازدهم ۴۱ سوال به صحن راه یافته بود و موارد متعددی با عدم اقناع نمایندگان مواجه می‌شد.



وی گفت: در یک‌سال اول دولت چهاردهم، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهوری با حضور در ۱۰۳ جلسه علنی مجلس، در ۱۱۰ مورد، ضمن اظهار نظر در صحن به دفاع از لوایح و تامین نظر‌های دولت نسبت به طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان پرداخته که بیش از ۹۰ درصد این موارد با تامین نظر دولت همراه شده است.



اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد کل لوایح تقدیمی به مجلس در سال اول دولت چهاردهم، گفت: مجموع لوایح تقدیمی و معوقه دولت ۲۰۸ فقره است، از این تعداد ۱۸۴ فقره مربوط به بازنگری و تایید لوایح معوق و ۲۴ فقره لایحه جدید نیز با امضای دکتر پزشکیان به مجلس تقدیم شده است.



معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در مدت مشابه دولت سیزدهم ۱۶۰ فقره لایحه تقدیم مجلس شده بود که این مقایسه نشان می‌دهد دولت چهاردهم در بخش تقنین با عنایت به منویات رهبری انقلاب در سیاست‌های کلی قانونگذاری، لایحه‌محوری را مدنظر قرار داده است.



وی ادامه داد: البته تا نقطه آرمانی فاصله داریم و همه باید برای رسیدن به آن نقطه بکوشیم. همانگونه که رهبری انقلاب، اتحاد ملی را مقدس و سپر پولادین حفظ کشور خواندند ما هم باید با سخت‌کوشی و حفظ انسجام به‌دنبال عبور از مشکلات داخلی و بین‌المللی باشیم. باید موضع خود در برابر این پرسش ساده روشن کنیم که راه تعالی کشور چیست؟ تقابل یا تعامل؟ واگرایی یا همگرایی؟ وفاق یا تفرق؟ التیام یا التهاب؟ معتقدم هر پاسخی به این دوگانه نسبت ما را و تعهد ما را برای سربلندی و توسعه کشور آشکار می‌کند.