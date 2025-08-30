بذر تکاور دست یافته یکی از پژوهشگران شرکت ملی حفاری رونمایی شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- در این نمایشگاه که از سوم تا هفتم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در اهواز برگزار شد، بذر تکاور حاصل ایده و طراحی دکتر اصغر صادق آبادی که توسط یک شرکت دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری استان به تولید انبوه رسیده است مورد توجه قرار گرفت.

صادق آبادی توضیح داد: این فنآوری که در نوع خود در جهان منحصر بفرد است افزود : بذر تکاور یک فناوری جدید و کم هزینه است که به صورت کنترل شده در سطح زمین پراکنده و باعث رویش گیاهان متنوع در مناطقی که با کمبود و آسیب پوشش گیاهی مواجه اند، می شود .

وی که مسئولیت اداره مطالعات، توسعه فنآوری و تجاری سازی مدیریت پژوهش، فنآوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران را برعهده دارد، گفت: مناطق جنگل زدایی شده ، بیابانی ، آسیب دیده کانون های ریزگرد و فرسایش یافته از جمله اهداف این طرح هستند که بذر تکاور می تواند در نقش یکی از عوامل مهم ترمیم منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست و کشاورزی در سراسر جهان مؤثر واقع گردد.

صادق آبادی افزود: با استفاده از فنآوری بذر تکاور قادر خواهیم بود بسیاری از محصولات جنگلی، کشاورزی و باغی را در خاک های مشکل دار بدون آماده سازی زمین پرورش دهیم و این فنآوری به شخم، وجین و آبیاری نیاز نداشته و از محافظت کامل در برابر پرندگان ، حشرات ، آفت ها و تنش های نامطلوب برخوردار است .

وی اظهار کرد: مزایای بذر تکاور کاربری آسان ، سرعت بالای کاشت ، هزینه پایین نگهداری برای زمان طولانی ، عدم نیاز به نیروی متخصص، قابلیت استفاده برای ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها، مراکز صنعتی و اداری ، مقاوم در برابر خورده شدن توسط جانوران و حشرات ، عدم نیاز به شخم و آماده سازی زمین ، موثر در رشد جنگل ها، ترمیم مراتع آسیب دیده و قابل استفاده در مناطق چالش برانگیز و غیر قابل دسترس است.

این پژوهشگر و مخترع گفت: از بذرهای مختلف با توجه به شرايط اقلیمی هر منطقه می توان استفاده کرد که اندازه بذر و سفارش در شکل ها و اندازه های مختلف قابل تولید است و شرکت های بزرگ در قالب مسئولیت های اجتماعی می توانند روی تولید انبوه این بذر سرمایه گذاری کنند و با تولید انبوه به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد .