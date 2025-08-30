بذر تکاور دست یافته یکی از پژوهشگران شرکت ملی حفاری رونمایی شد

بذر تکاور اختراع یکی از پژوهشگران برتر کشور در شرکت ملی حفاری ایران که با انگیزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست تولید شده در جریان بازدید استاندار خوزستان از نمایشگاه دستاوردهای دولت در اهواز رونمایی شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- در این نمایشگاه که از سوم تا هفتم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در اهواز برگزار شد، بذر تکاور حاصل ایده و طراحی دکتر اصغر صادق آبادی که توسط یک شرکت دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری استان به تولید انبوه رسیده است مورد توجه قرار گرفت. 

صادق آبادی توضیح داد: این فنآوری که در نوع خود در جهان منحصر بفرد است افزود : بذر تکاور یک فناوری جدید و کم هزینه است که به صورت کنترل شده در سطح زمین پراکنده و باعث رویش گیاهان متنوع در مناطقی که با کمبود و آسیب پوشش گیاهی مواجه اند، می شود .

وی که مسئولیت اداره مطالعات، توسعه فنآوری و تجاری سازی مدیریت پژوهش، فنآوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران را برعهده دارد، گفت: مناطق جنگل زدایی شده ، بیابانی ، آسیب دیده کانون های ریزگرد و فرسایش یافته از جمله اهداف این طرح هستند که بذر تکاور می تواند در نقش یکی از عوامل مهم ترمیم منابع طبیعی ، حفاظت از محیط زیست و کشاورزی در سراسر جهان مؤثر واقع گردد.

صادق آبادی افزود: با استفاده از فنآوری بذر تکاور قادر خواهیم بود بسیاری از محصولات جنگلی، کشاورزی و باغی را در خاک های مشکل دار بدون آماده سازی زمین پرورش دهیم و این فنآوری به شخم، وجین و آبیاری نیاز نداشته و از محافظت کامل در برابر پرندگان ، حشرات ، آفت ها و تنش های نامطلوب برخوردار است .

وی اظهار کرد: مزایای بذر تکاور کاربری آسان ، سرعت بالای کاشت ، هزینه پایین نگهداری برای زمان طولانی ، عدم نیاز به نیروی متخصص، قابلیت استفاده برای ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها، مراکز صنعتی و اداری ، مقاوم در برابر خورده شدن توسط جانوران و حشرات ، عدم نیاز به شخم و آماده سازی زمین ، موثر در رشد جنگل ها، ترمیم مراتع آسیب دیده و قابل استفاده در مناطق چالش برانگیز و غیر قابل دسترس است. 

این پژوهشگر و مخترع گفت: از بذرهای مختلف با توجه به شرايط اقلیمی هر منطقه می توان استفاده کرد که اندازه بذر و سفارش در شکل ها و اندازه های مختلف قابل تولید است و شرکت های بزرگ در قالب مسئولیت های اجتماعی می توانند روی تولید انبوه این بذر سرمایه گذاری کنند و با تولید انبوه به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد .

برچسب ها: شرکت ملی حفاری ایران ، نمایشگاه دستاوردهای دولت
خبرهای مرتبط
افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دولت در فارس + تصاویر
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران: 
حراست یک مجموعه اجرایی و نظارتی است
همایش عفاف و حجاب و تقدیر از بانوان نمونه ملی حفاری ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بذر تکاور دست یافته یکی از پژوهشگران شرکت ملی حفاری رونمایی شد
دادستان مرکز خوزستان: حمایت از تولید در کنار رعایت استانداردهای زیست‌محیطی ضروری است
۱۰۴۰ طرح عمرانی دهیاری های خوزستان افتتاح شد
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان/ ملاثانی در وضعیت «بنفش»