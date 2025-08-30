اعزام کاروان ۱۵۱۳ خودرویی خدمت به مناطق محروم گیلان + فیلم

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان به اعزام کاروان ۱۵۱۳ خودرویی با شعار «از شهدا به مردم» در مناطق محروم گیلان اشاره کرد و گفت: جهیزیه، کالاهای اساسی ، آرد و مصالح ساختمانی از اهم اقلام این کاروان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  سرهنگ احمد  ابراهیمی ،‌مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان  در حاشیه مراسم اعزام کاروان ۱۵۱۳ خودرویی خدمت با شعار از شهدا به مردم  در جمع خبرنگاران  گفت :  توزیع اقلام اساسی به نیازمندان در این کاروان از اهم برنامه های کنگره هشت هزار شهید گیلان است.‌

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان  با بیان اینکه این کاروان شامل ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان ،  کیسه آرد و مصالح ساختمانی است، افزود: این اقلام در سراسر گیلان  به یاد شهدا و اعزام کاروان پشتیبانی ۱۵۰۰ کامیونی  گیلان به جبهه در دوران هشت سال دفاع مقدس  توزیع خواهد شد.‌

وی تصریح کرد: ارزش ریالی اقلام این کاروان ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. 

سرهنگ ابراهیمی خاطر نشان ساخت:  این کاروان عظیم «خدمت بی‌منت»به یاد و نام شهدا و برای خدمت‌رسانی به مردم است ، گفت :کاروان ۱۵۱۳ خودرویی بسیج سازندگی گیلان با عنوان «از شهدا به مردم»  امروز به مناطق مختلف و محروم گیلان اعزام شده است. 

برچسب ها: کاروان ، خدمت
