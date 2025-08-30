باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پس از سیل مهیب سال ۱۳۹۸ که لرستان را درنوردید، مسیرهای ارتباطی پلدختر و معمولان هنوز نشانه‌های تخریب و فرسودگی را به نمایش می‌گذارند.

این جاده‌ها نه تنها نقش کلیدی در اتصال روستاها و شهرستان‌ها دارند، بلکه مسیر حیاتی برای تجارت، امدادرسانی و زندگی روزمره مردم منطقه به شمار می‌روند.

با گذشت چندین سال، بازسازی کامل این محورهای حیاتی به دلیل محدودیت منابع مالی و پیچیدگی‌های اجرایی به کندی پیش می‌رود و همچنان بخش‌هایی از راه‌ها نیازمند توجه ویژه هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با تاکید بر اهمیت پیگیری اعتبارات از سازمان مدیریت بحران، می‌گوید که متولی خسارات سیل و تخصیص منابع مالی، سازمان بحران کشور است و این مسئله نیازمند هماهنگی با معاونت عمرانی و نمایندگان مجلس برای تامین بودجه است.

بازسازی و بهسازی راه‌های روستایی

عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، درباره اقدامات انجام‌شده گفت:امسال حدود ۲۷ و نیم کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان پلدختر توسط راهداری آسفالت شده است؛ از جمله ۱۴ کیلومتر چیپ‌سیل در واشیان، ۱۰ کیلومتر آسفالت در گری‌بلمک، ۲ هزار و ۱۰۰ متر در روستای رنگین‌بان و یک‌هزار و ۳۰۰ متر روکش آسفالت در روستای وره‌زرد.

وی افزود: در راه‌های اصلی شهرستان پلدختر و محدوده اردوگاه ملاوی اجرای آسفالت آغاز شده و حداقل ۸ کیلومتر از اردوگاه به سمت جلگه خلج تا دو هفته آینده تکمیل خواهد شد.

در حوزه شهرستان معمولان نیز حدود ۱۰ کیلومتر راه در حال بهسازی است، اما اجرای پروژه‌ها با چالش‌های مالی مواجه است.

امرایی در این باره توضیح داد:قراردادی ۸۲ میلیارد تومانی برای مسیر معمولان به سمت پلدختر و دره‌شهر انجام شد، اما پیمانکار با وجود مطالبات ۵۰ میلیارد تومانی تاکنون کار را آغاز نکرده است. ظرف دو هفته آینده قرارداد تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل راهداری لرستان همچنین به وضعیت تجهیزات اشاره کرد:حدود ۳۱ دستگاه ماشین‌آلات در سطح استان قرارداد بسته شده است که تاکنون ۲۹ دستگاه وارد کشور شده و مراحل اداری گمرکی آن‌ها در حال نهایی شدن است تا در شهرستان‌های معمولان و پلدختر به کار گرفته شوند.

وضعیت پل‌ها و روشنایی جاده‌ها

امرایی درباره پل روستای چم‌مهر توضیح داد:منابع راهداری نمی‌تواند تامین‌کننده احداث پل جدید باشد. پل چم‌مهر نزدیک به ۱۵۰ متر دهنه دارد و برای احداث آن به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. ما به دنبال پایدارسازی این پل هستیم و مکاتبه‌ای با سازمان راهداری انجام شده تا پل بیلی جمع‌آوری و پل خرپایی جایگزین شود.

وی درباره روشنایی جاده‌ها گفت:سه روشنایی نقطه‌ای از روستای بابازید به سمت معمولان نصب شده و ۱۰ کیلومتر روشنایی دیگر با قرارداد پیمانکار در حال اجرا است. پیش‌بینی می‌کنیم این روشنایی‌ها تا پایان سال تکمیل شود.

اقدامات ایمنی و دیوارهای حفاظتی

امرایی در خصوص اقدامات حفاظتی ادامه داد:دو کیلومتر نیوجرسی در پلدختر و معمولان اجرا شده و احداث دیوار ملاوی در مراحل پایانی است. همچنین ۷۰۰ متر دیوار از پلیس راه به سمت ورودی شهر پلدختر اجرا خواهد شد که مناقصه آن طی دو هفته آینده برگزار می‌شود. هزینه این دیوار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد:بودجه ساخت و نگهداری راه‌های روستایی از منابع استانی تامین می‌شود و سازمان راهداری هیچ ردیف اعتباری خاصی برای این مسیرها ندارد.

آثار سیل ۱۳۹۸ در جاده‌های پلدختر و معمولان هنوز ملموس است و بازسازی کامل این مسیرها با موانع مالی و اجرایی مواجه است. با این حال، تلاش‌های راهداری و برنامه‌ریزی برای بهسازی، روشنایی، دیوار حفاظتی و پایدارسازی پل‌ها نشان می‌دهد که حرکت به سمت ارتقای ایمنی و پایداری شبکه راه‌ها ادامه دارد.

همراهی سازمان مدیریت بحران، نمایندگان مجلس و منابع استانی می‌تواند این مسیر حیاتی را برای مردم منطقه امن‌تر و قابل دسترسی‌تر کند.