باشگاه پرسپولیس به محرومیت افشین پیروانی اعتراض کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی گفته می‌شود افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با محرومیت ۶ ماه از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مواجه شده، اما هنوز این حکم به طور رسمی اعلام نشده و حتی دلیل این محرومیت هم رسانه ای نشده است.

البته در ابتدا اعلام شد که محرومیت افشین پیروانی به خاطر ارتباطش با جادوگری در فوتبال است، اما یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال فاش کرد که محرومیت پیروانی هیچ ارتباطی به مسئله جادوگری ندارد.

افشین پیروانی به خاطر عدم میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی صحبت‌هایی مطرح کرده بود به همین علت به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دعوت شده بود. اما او به احضار خود به این کمیته توجهی نداشته و در جلسه شرکت نکرده، به همین علت کمیته اخلاق او را به مدت ۶ ماه محروم کرده است.

مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این مطلب اظهار کرد: ما به حکم کمیته اخلاق اعتراض کردیم و خواستار تجدید نظر خواهی این حکم در کمیته استیناف شدیم.