سومین نیروگاه خورشیدی شرکت نفت در لرستان عملیاتی شد

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در حالی که جهان با چالشهای زیستمحیطی و بحران انرژی مواجه است، ایران نیز به تدریج مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی، را دنبال میکند.
لرستان به عنوان یکی از استانهای با پتانسیل بالای خورشیدی، اخیراً شاهد افتتاح سومین مزرعه خورشیدی شرکت نفت در شهرستان بروجرد بود.
این پروژه نه تنها ظرفیت تولید برق پاک استان را افزایش میدهد، بلکه میتواند به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ارتقای امنیت انرژی منطقه کمک کند.
بر اساس اعلام مسئولان، مزرعه خورشیدی ۸۳ کیلوواتی بروجرد، اولین گام در توسعهای بزرگتر با ظرفیت ۱۱۰ کیلووات تا مهرماه است. این پروژه نشاندهنده تعهد شرکت نفت و مسئولان محلی به استفاده از انرژیهای نو و توسعه پایدار است.
ظرفیت و امکانات مزرعه خورشیدی
سید شمسالدین حسینی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی لرستان اعلام کرد:این مزرعه خورشیدی با ۱۳۵ پنل و ظرفیت ۸۳ کیلووات امروز افتتاح شد و برای اجرای آن بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی افزود:با بهرهبرداری از دو پروژه دیگر در شهرستانهای ازنا و خرمآباد، میزان تولید برق استان به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
این اظهارات نشان میدهد که لرستان با توجه به پتانسیل خورشیدی خود، در حال حرکت به سمت توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژیهای سنتی است.
سهم بروجرد در تولید برق پاک
قدرتالله ولدی، فرماندار بروجرد، نیز درباره اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر گفت:سهم شهرستان بروجرد در تولید برق از طریق نیروگاههای خورشیدی ۵۷ مگاوات است که انتظار میرود تا سال آینده این میزان محقق شود.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق امسال بیان کرد:با پیگیری انجامشده، میزان تولید برق در بروجرد از ۱۶ مگاوات پیشبینیشده به ۲۱ مگاوات افزایش یافته است.
فرماندار بروجرد همچنین تاکید کرد که توسعه انرژی خورشیدی نیازمند مشارکت بخش خصوصی و ادارات است و با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و همکاری ادارات میتوان به افزایش تولید برق از پنلهای خورشیدی دست یافت.