به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- نشست بررسی مشکلات پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، بیرانوند معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان، اسکندری رئیس دادگستری، ضیایی دادستان بهبهان، اشرفی مدیرکل محیط زیست خوزستان، حجتالاسلام ناصری امام جمعه بهبهان، صادقی مدیر شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس برگزار شد.
در این جلسه، امیر خلفیان با اشاره به اهمیت همزمان حمایت از تولید و حفظ سلامت محیط زیست بیان کرد: شرکتهای تولیدی نفت و گاز باید با استفاده از فناوریهای نوین در مسیر رفع مشکلات و چالشها گام بردارند.
وی افزود: این شرکتها علاوه بر افزایش تولیدات خود، باید رعایت استانداردهای زیستمحیطی را به عنوان اولویت اصلی فعالیتهایشان قرار دهند.
دادستان مرکز خوزستان خاطر نشان کرد: مسئولیتهای اجتماعی صنایع تولیدی نباید محدود به فعالیتهای تولید محور باشد. و انتظار میرود شرکتهای نفت و گاز در قالب مسئولیتهای اجتماعی خدمات مناسبی به مردم منطقه ارائه دهند تا در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان گام بردارند.
علی بیرانوند معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان نیز در این جلسه ضمن اشاره به عملکرد زیستمحیطی شرکتهای صنعتی گفت: رعایت استانداردهای زیستمحیطی از سوی صنایع نفت و گاز باید در اولویت باشد و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد داد.
امام جمعه بهبهان در اظهارات خود بر ضرورت توجه به حقوق عمومی و مسئولیتهای اجتماعی صنایع در قبال مردم منطقه تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دستگاه قضایی، محیط زیست و شرکتهای صنعتی شد.
در این نشست، مدیرکل محیط زیست خوزستان گزارشی از پایشهای انجامشده در این مجموعه ارائه داد.
مدیر پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس ضمن تشریح اقدامات انجامشده برای کاهش آلایندگی اظهار داشت: این پالایشگاه با تعهد به رعایت استانداردهای زیستمحیطی، تلاش دارد در کنار تولید پایدار، گامی در جهت بهبود شرایط محیطی و اجتماعی منطقه بردارد.
در ادامه، حاضران در جلسه به همراه دادستان مرکز استان، بازدید میدانی از بخشهای مختلف پالایشگاه انجام دادند و از نزدیک در جریان فرآیند تولید، اقدامات ایمنسازی و کنترل آلایندهها قرار گرفتند.
گفتنی است پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای گازی کشور، نقش مهمی در فرآوری گاز و تأمین خوراک پتروشیمیها دارد.