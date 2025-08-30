یک متخصص ارتوپدی، در پاسخ به این سئوال که چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم، نکاتی را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران اعظمی متخصص ارتوپدی، گفت: تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، چاقی و بی‌تحرکی باعث شده بسیاری از افراد در سنین پایین دچار فرسودگی زودرس مفاصل و آرتروز زانو شوند؛ بیماری که با درد، تورم و محدودیت حرکتی شدید همراه است.

وی با اشاره به اینکه آرتروز در واقع آسیب به غضروف‌های مفصلی زانو است که نقش اساسی در تسهیل حرکت استخوان‌های ران و ساق دارند، افزود: با افزایش سن یا به دلایل تغذیه‌ای و فیزیکی، این غضروف‌ها نازک شده و باعث بروز درد‌های مزمن به ویژه هنگام راه‌رفتن، نشستن یا بلند شدن می‌شوند.

اعظمی، پیشگیری را مهم‌ترین راه مقابله با آرتروز دانست و گفت: کاهش وزن، اصلاح روش نشستن و ایستادن، ورزش منظم برای تقویت عضلات، استفاده از رژیم غذایی سالم شامل لبنیات، غلات کامل، سبزیجات برگ‌تیره، ماهی‌های مفید مانند سالمون و قزل‌آلا، و مغزها؛ از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند خطر ابتلاء به آرتروز را به طور چشمگیری کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل اولیه، درمان با دارو یا تزریق داخل مفصل انجام می‌شود و در موارد پیشرفته‌تر، ممکن است نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل زانو باشد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: متخصص ارتوپدی ، آرتروز زانو
خبرهای مرتبط
ارزیابی قامتی کودکان در تابستان؛ گامی مهم برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اسکلتی در بزرگسالی
آیا پاستیل از پوکی استخوان جلوگیری می‌کند؟
اقدامات ضروری برای مراقبت از زانو‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای
رژیم مدیترانه‌ای سلاحی در برابر زوال عقل
امکان ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور
مراکز درمانی آسیب دیده در جنگ بازسازی شدند
ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است
عدالت آموزشی فراتر از فقر اقتصادی بوده و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
آخرین اخبار
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
عدالت آموزشی فراتر از فقر اقتصادی بوده و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است
امکان ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور
رژیم مدیترانه‌ای سلاحی در برابر زوال عقل
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است
ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
مراکز درمانی آسیب دیده در جنگ بازسازی شدند
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای
آیا تخمه برای بدن مضر است؟ + فیلم
کشف تازه؛ ستارگان مرده کهکشان همچنان حیات می‌بخشند
دفاع‌مقدس ۱۲ روزه؛ موضوعی برای گفت‌و‌گو در کلاس‌های درس
برنامه‌ریزی پوشش پزشک خانواده برای ۳۰ میلیون ایرانی طی ماه‌های آتی