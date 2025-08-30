۱۰۴۰ طرح عمرانی دهیاری های خوزستان افتتاح شد

به مناسبت هفته دولت، آئین افتتاح ۱۰۴۰ طرح عمرانی دهیاری های استان خوزستان روز شنبه ۸ شهریور۱۴۰۴ با حضور مسئولین استانی و شهرستانی به صورت متمرکز در روستای ام الطمیر بخش مرکزی اهواز افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- این آئین با حضور سیدمهران علم الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهاب صدیقی سرپرست فرمانداری اهواز، مجتبی یوسفی و سید محسن موسوی زاده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ناصر سیلاوی بخشدار مرکزی، باقر اسماعیلی زاده سرپرست بخشداری اسماعیلیه اهواز، و جمعی از مسئولین شهرستانی، دهیاران، شوراها و مردم حضور داشتند.

سیدمهران علم الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در این آئین در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این طرح ها شامل، بهداشت محیط و مدیریت پسماند، طرح های حفاظتی و دیوار حائل، احداث پل و آبنما و کانال، آسفالت معابر، اماکن ورزشی، بهسازی معابر، بوستان پارک و فضای سبز، پیاده رو سازی، جوی و جدول، خرید ماشین آلات، روشنایی معابر، ساختمان اداری که با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت افتتاح و به بهره برداری رسید.

سرپرست فرمانداری اهواز نیز در حاشیه افتتاح این طرح ها در گفت و گو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و تبریک هفته دولت گفت: ۴۷ طرح از این طرح های عمرانی دهیاری های استان در روستاهای بخش های مرکزی، اسماعیلیه و غیزانیه شهرستان اهواز با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده در روستاهای دارای دهیاری اجرا شده است. 

شهاب صدیقی افزود: به همین میزان پروژه هایی در دست اقدام است که در آینده افتتاح و به بهره برداری می رسند.

