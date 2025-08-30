شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجرای روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، عملیات روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این پروژه درپی بازدید میدانی سید یحیی سلیمانی، نماینده مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی ومدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان رضوی، ازمحور مذکور در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری و پیگیری‌های مستمر انجام شد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درجریان این بازدید، ضمن تأکیدبر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل درکاهش سوانح جاده‌ای و توسعه اقتصادی منطقه، برتسریع درتکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد. این پروژه بخشی ازبرنامه‌های توسعه و بهسازی راه‌های روستایی ومواصلاتی شهرستان است که با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت ترددو بهبود دسترسی شهروندان درمحور‌های ارتباطی منطقه اجرا شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

اجرای روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت

اجرای روکش آسفالت

اجرای روکش آسفالت

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: هفته دولت ، افتتاح پروژه ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در نیشابور + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بهربرداری از یک واحد شن شویی همزمان با گرامیداشت هفته دولت در نیشابور
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح همزمان پروژه‌های راهداری وحمل و نقل جاده‌ای نیشابور در هفته دولت + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در نیشابور + فیلم و عکس
رنجش اهالی دهستان مسکوتان از قطعی آب
ماجرای پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کجا رسید؟
سردرگمی معلمان مدارس غیردولتی در استخدام
شرایط سخت مدیران خودرو در تحویل؛ مشتریان را در دوراهی تحویل گذاشت
اجرای روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت + عکس
آخرین اخبار
اجرای روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت + عکس
شرایط سخت مدیران خودرو در تحویل؛ مشتریان را در دوراهی تحویل گذاشت
سردرگمی معلمان مدارس غیردولتی در استخدام
برگزاری مراسم باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در نیشابور + فیلم و عکس
ماجرای پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به کجا رسید؟
رنجش اهالی دهستان مسکوتان از قطعی آب
بهربرداری از یک واحد شن شویی همزمان با گرامیداشت هفته دولت در نیشابور
افتتاح همزمان پروژه‌های راهداری وحمل و نقل جاده‌ای نیشابور در هفته دولت + عکس