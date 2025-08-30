باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، عملیات روکش آسفالت محور فیروزه به همتآباد به طول پنج کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این پروژه درپی بازدید میدانی سید یحیی سلیمانی، نماینده مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی ومدیرکل راهداری وحملونقل جادهای استان خراسان رضوی، ازمحور مذکور در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری و پیگیریهای مستمر انجام شد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درجریان این بازدید، ضمن تأکیدبر اهمیت ارتقای زیرساختهای حملونقل درکاهش سوانح جادهای و توسعه اقتصادی منطقه، برتسریع درتکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد. این پروژه بخشی ازبرنامههای توسعه و بهسازی راههای روستایی ومواصلاتی شهرستان است که با هدف افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت ترددو بهبود دسترسی شهروندان درمحورهای ارتباطی منطقه اجرا شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید