مسابقه تلویزیونی کهکشان به زودی از شبکه تهران + فیلم

مسابقه تلویزیونی کهکشان به زودی از شبکه تهران پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه تلویزیونی کهکشان شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش خواهد شد که تیزر آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

