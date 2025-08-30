در دومین جلسه ارائه نسخه اولیه سامانه دستیاران هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی، ۴ دانشگاه و ۲ شرکت دانش‌بنیان آخرین نسخه‌های خود در زمینه توسعه این فناوری را معرفی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در دومین جلسه ارائه نسخه اولیه سامانه دستیاران هوش مصنوعی آخرین دستگاه‌های اجرایی، وضعیت توسعه این فناوری برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف کشور توسط ۴ دانشگاه و ۲ شرکت دانش‌بنیان بررسی شد. 

این نشست با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد‌ بنیان ریاست جمهوری دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه، همکاران توسعه دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی به معرفی پروژه‌های خود پرداختند که به شرح زیر است:

دانشگاه امیرکبیر: مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت راه، مسکن و شهرسازی.

دانشگاه ایلام پروژه دستیار هوش مصنوعی استانی.

دانشگاه الزهرا: مجری پروژه دستیار هوش مصنوعی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

دانشگاه تربیت مدرس: پروژه مجری دستیار هوش مصنوعی سازمان حفاظت محیط زیست.

شرکت دانش‌بنیان ۱: مسئول پروژه دستیار هوش مصنوعی، کار و رفاه اجتماعی.

شرکت دانش‌بنیان ۲: مسئول پروژه دستیار هوش مصنوعی

در این نشست، دانشگاه الزهرا با ارائه بهترین عملکرد در پیاده‌سازی چت‌بات وزارت ارتباطات، تمامی انتظارات معاونت علمی را برای توسعه یک دستیار هوش مصنوعی کارآمد انجام داد.

