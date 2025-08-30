باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا معتمدیان روز شنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان در اسلامشهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۲۴ پروژه مهم عمرانی و اقتصادی در استان تهران تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است که ارزش آنها به حدود ۱۷۷ همت می‌رسد.

وی افزود: در حوزه اقتصادی نیز ۱۲۶ پروژه عمدتاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال داشته است، همچنین یکهزار و ۹۱۰ پروژه افتتاحی با مجموع اعتبار ۸۹ همت در هفته دولت امسال در استان تهران آماده بهره‌برداری است.

استاندار تهران با اشاره به پروژه‌های آموزشی استان خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت چهاردهم سرانه آموزشی استان ۵۲۸ بود که اکنون به ۵۴۵ رسیده و رتبه استان از جایگاه بیست‌وهشتم به رتبه سوم کشوری ارتقا یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ۹۹ مدرسه با ۱۲۸ پروژه تکمیل و آماده بهره‌برداری شده و بیش از ۵۰۰ کلاس درس نیز با مشارکت شهرداری‌ها تا پایان امسال افتتاح می‌شود.

استاندار: پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان تهران رشد ۶۴ درصدی داشته است

معتمدیان ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان، با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید، ۶ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی استان افزوده خواهد شد.

به گفته وی، بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی اسلامشهر که سال‌ها متوقف مانده بود، اکنون با سرعت مطلوبی در حال تکمیل است.

این مسئول در بخش ورزشی نیز با اشاره به پایین بودن سرانه ورزشی در شهرستان‌های استان گفت: میانگین سرانه ورزشی استان ۴۳ سانتی‌متر و در شهرستان‌ها حدود ۱۵ سانتی‌متر است که با اجرای پروژه‌های جدید، بخشی از این کمبود جبران خواهد شد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و توسعه حمل‌ونقل استان یادآور شد: برخی شهرستان‌ها فاقد سند جامع ترافیکی هستند و همین موضوع موجب مشکلات جدی در حوزه مدیریت شهری شده است. وی خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و شهرداری‌ها برای رفع این مشکلات شد.