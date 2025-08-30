کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در شهرستان فریدونکنار به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا با حضور ۲۴ شرکت کننده مازندرانی و با تدریس استاد حسن عسگری مدرس رسمی فدراسیون فوتبال و دستیاری استاد سیداحمد رضوی برگزار شد.

کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در ۲ مرحله و در مدت ۱۲ روز به صورت تئوری و عملی در ورزشگاه شهید کریم آزادی فریدونکنار برپا شد.

رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران، دکتر مهدی مرادی فرماندار شهرستان فریدونکنار، عباسی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونکنار، شیاری رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری فریدونکنار و صانعی عضو هیات رئیسه هیات فوتبال مازندران در آئین پایانی شرکت کردند.

در پایان دوره احکام حضور در کلاس به شرکت کنندگان اهدا شد و از سوی هیات فوتبال فریدونکنار از مربیان دارای مدرک A و B آسیا از این شهرستان تجلیل شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کلاس مربیگری ، مربیگری فوتبال
خبرهای مرتبط
پایان کلاس مربیگری دروازه‌بانی در بهشهر
بابل میزبان کلاس مربیگری C فوتبال + فیلم 
کلاس مربیگری درجه D فوتبال آسیا در بابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فقدان پروژه شاخص در افتتاحیه‌های هفته دولت در بابل + فیلم
برقرار بودن محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال
بهره برداری از پُل واسپول شهرستان چالوس
هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند
طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی
پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم
آخرین اخبار
پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند
طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی
هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه
فقدان پروژه شاخص در افتتاحیه‌های هفته دولت در بابل + فیلم
بهره برداری از پُل واسپول شهرستان چالوس
برقرار بودن محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال
جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها
برگزاری مسابقات اسکیت المپیاد استعداد‌های برتر مازندران در بابلسر + فیلم 
تردد سنگین در مسیرهای شمال
خسارت در کمین باغات مرکبات