پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا با حضور ۲۴ شرکت کننده مازندرانی و با تدریس استاد حسن عسگری مدرس رسمی فدراسیون فوتبال و دستیاری استاد سیداحمد رضوی برگزار شد.

کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در ۲ مرحله و در مدت ۱۲ روز به صورت تئوری و عملی در ورزشگاه شهید کریم آزادی فریدونکنار برپا شد.

رحیم درزی خلردی رئیس هیات فوتبال مازندران، دکتر مهدی مرادی فرماندار شهرستان فریدونکنار، عباسی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونکنار، شیاری رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری فریدونکنار و صانعی عضو هیات رئیسه هیات فوتبال مازندران در آئین پایانی شرکت کردند.

در پایان دوره احکام حضور در کلاس به شرکت کنندگان اهدا شد و از سوی هیات فوتبال فریدونکنار از مربیان دارای مدرک A و B آسیا از این شهرستان تجلیل شد.