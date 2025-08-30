معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بسیاری از تخلفات جاده‌ای متعلق به ساعات شبانگاهی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از شبکه تهران گفت: بیش از ۵۰۰ هزار فقره از کل تخلفات در شب اتفاق می‌افتد.

برچسب ها: سوانح طبیعی ، تصادفات جاده ای ، حوادث خطرناک
