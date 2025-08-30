باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کریم مجرب، در نشستی خبری در شیراز، از تدوین برنامه جامع توسعه صنعتی استان خبر داد و گفت: این برنامه که بر اساس سند آمایش سرزمینی و اهداف برنامه هفتم توسعه تهیه شده، چارچوبی دقیق برای توسعه صنعتی هر شهرستان، میزان نیاز به زمین، برق و آب، و نحوه سرمایهگذاری را مشخص میکند.
او تأکید کرد: این برنامه کاملاً هدفمند، قابل سنجش و شفاف است.
مجرب با اشاره به مقاومت معمول دستگاههای دولتی در برابر برنامههای شفاف، اظهار داشت: این برنامه با داشتن اعداد و ارقام مشخص، راه را برای نظارت و ارزیابی عملکرد این سازمان توسط خبرنگاران هموار میکند.
او در ادامه بر اهمیت نقش رسانهها در حوزه معدن تأکید کرد و شایعات مربوط به صدور مجوز معدنی در اطراف تخت جمشید را قویاً تکذیب کرد و از رسانهها خواست تا این شفافسازی را به اطلاع عموم مردم برسانند.
او افزود: حضور رسانهها موجب شفافیت و اطلاعرسانی صحیح میشود.
مدیرکل صمت فارس در پاسخ به مشکلات صنعت فرش، درخواست پیوستن صنعت فرش به میراثفرهنگی را غیرکارشناسی دانست و برنامهکلی این اداره کل در تمامی صنایع، از جمله فرش را، کمک به توسعه بازار، کاهش قیمت مواد اولیه و تقویت جایگاه برند ایرانی عنوان کرد.
مجرب همچنین لوکسشدن فرش ایرانی را نه تنها منفی ندانست، بلکه آن را فرصتی برای تقویت جایگاه برند ایران و گسترش بازارهای صادراتی برشمرد.
نظارت هوشمند و مقابله با سوءاستفادهها
مجرب با انتقاد از برخی نظارتهای بدون دانش و فشارآفرین در بازار، تأکید کرد: نظارت باید ابزاری برای اصلاح فرآیندها و تسهیل تولید باشد، نه صرفاً برای اعمال فشار. وی از برنامههای این اداره کل برای تجمیع نظارتها و هوشمندسازی آنها خبر داد و وعده داد که در جلسات آتی، با جزئیات و عدد و رقم، مسائل سوءاستفاده برخی نهادها از حوزه نظارت را شفافسازی خواهد کرد.
رسانهها، دیدهبانان آگاهی و موتور محرک توسعه
مجرب با تأکید بر نقش محوری رسانهها در توسعه صنعتی استان، خبرنگاران را مجاهد جبهه آگاهی و دیدهبانان جامعه خواند که با صداقت قلم خود، مسیر حرکت کشور را به مردم نشان میدهند.
او گفت: قلم خبرنگار، شمشیری است در دست حقیقت، بیپروا و بیوقفه، و همواره در خدمت مردم و از خبرنگاران خواست تا با ارائه ایده و نقد سازنده، در پیشبرد اهداف صنعتی و معدنی استان نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیرکل صمت فارس به تجربه موفق تعامل رسانهها و مدیریت شهری در شیراز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که همین رویکرد در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز به ایجاد امید و حرکت سازنده منجر شود.
او همچنین به نمایشگاه شیراز اکسپو (۲۰ تا ۲۳ مهر) اشاره کرد که بخشی از آن به دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و فرصتی برای نمایش ظرفیتها و نوآوریهای استان خواهد بود.
مجرب با ابراز نگرانی از کمتوجهی رسانهها به موفقیتهای صنعتی استان، از خبرنگاران خواست تا با طرح پرسشها و شفافسازی، انگیزهای برای حرکت بیشتر ایجاد کنند. وی به موفقیت فارس در داشتن سه واحد نمونه صنعتی در روز صنعت و معدن اشاره کرد که متأسفانه بازتاب رسانهای مناسبی نداشت.
او در پایان با تأکید بر ادامه جلسات تعامل با خبرنگاران، از رسانهها خواست تا با نقد سازنده و انعکاس دستاوردها، در رساندن صنعت و معدن فارس به جایگاه واقعی خود یاریگر باشند.