باشگاه خبرنگاران جوان - مجید جلالی کارشناس فوتبال ایران درباره پیروزی سه بر یک تیم ملی فوتبال ایران برابر افغانستان در تورنمنت کافا اظهار کرد: جنبههای مثبت این بازی این بود که بازیکنانی به تیم ملی دعوت شدند که مدتها بود شایستگی دعوت به تیم ملی را داشتند. ما باز هم از این دست بازیکنان داریم که اگر آنها هم بیایند برای بعد از جامجهانی میتوانیم همچنان تیم خوبی داشته باشیم، چون چالش اصلی ما مربوط به بعد از جامجهانی است. برخی از بازیکنان فعلی بعد از جامجهانی از مرز ۳۵ سالگی عبور میکنند و باید بازیکنان شایستهای برای جانشینی آنها پیدا کنیم. این تورنمنت برای بازیکنانی که کمتر به تیم ملی دعوت میشوند خوب است تا بتوانند تواناییهای خود را نشان بدهند. البته واقعیت این است که این تورنمنت برای تیمی که میخواهد در جامجهانی بازی کند، دستاورد فنی ندارد.
وی افزود: شما نمیتوانید با این سطح تورنمنت عملکرد تیم ملی را ارزیابی کنید و همان مبنای قضاوت ما از تیم ملی شود. به هر حال دیدم زوجهایی در تیم ملی کنار هم قرار گرفتهاند که نشان میداد مربیان تیم ملی به دنبال چیزی برای آینده هستند. مثلا در پست دفاع کنار و وسط اشکالات اساسی داریم و مربیان تیم ملی میخواستند در بازی برابر افغانستان در از زوجهای جدید استفاده کنند، اما سطح بازی آن طور نبود که بتوایم تحلیل فنی کنیم. گلی هم از افغانستان خوردیم که تقریبا همیشه این اشکالات دفاعی را داریم.
وی همچنین گفت: مثلا در دفاع چپ در تاریخ فوتبال خود هم بگردید میبینید کم پیش آمده که یک مدافع چپ پای کلاسیک داشته باشیم که ثابت در پست دفاع چپ بازی کند. یک زمانی مصطفی عرب مدافع چپ تیم ملی بود و بعد از او یادم میآید که در یک بازی پرویز قلیچخانی در پست دفاع چپ بازی میکرد. گاهی هم اکبر کارگرجم را در از دفاع وسط به دفاع چپ بردند و بعدها هم اصغر حاجیلو که مدافع چپ نبود در این پست بازی میکرد. در مقاطعی هم محمد نصرتی که مدافع میانی بود در پست دفاع چپ بازی میکرد. در یکی از جامجهانیها هم امیرحسین صادقی مدافع چپ تیم ملی بود. تا اینکه در مقطعی میلاد محمدی ثباتی به پست دفاع چپ تیم ملی داده بود؛ بنابراین از نظر یک سری شاخصههای کلی هیچ وقت مدافع چپ کلاسیک نداشتیم، چون اصلا بازیکن نمیسازیم. کسی به مربیان ما استانداردهای پستی را معرفی نکرده است. خیلی وقتها وینگرهای ما کسانی هستند که مهاجم بودهاند، اما در پست وینگر بازی کردهاند. از طرف دیگر همیشه دفاع آخرها، هافبکها، مهاجمهای نوک و یا دروازهبانان خوبی داشتیم. همیشه در پستهای وسط که ستون فقرات تیم هستند، ما بازیکنان خوبی داشتهایم.
جلالی در ادامه درباره عملکرد بازیکنانی، چون مجید علیاری هم گفت: جنبه مثبت تورنمنت همین است که این بازیکنان فرصت بازی پیدا میکنند. اینکه بازیکنان خوب لیگ دیده شوند و پیراهن تیم ملی را بپوشند و شایستگی خود را نشان بدهند جنبه مثبتی بود.
او درباره سطح مسابقات کافا هم گفت: به طور کلی این مسابقات برای ما آورده فنی ندارد، اما موضوع این است که اگر به کافا نمیرفتیم میخواستیم چه کار کنیم؟ فدراسیون فوتبال به ۳۰ کشور نامه زده، اما جواب ندادند. یا کشورهای درجه دوی آمریکای جنوبی یکی دو میلیون دلار میخواهند تا با ما بازی کنند. تازه اگر بپذیرند که بازی کنند میگویند به ایران نمیآییم و در کشوری، چون قطر یا امارات بازی میکنیم. با شرایطی روبهرو هستیم که آن چیزی که مطلوب است را نمیتوان انجام داد بنابراین کافا تنها انتخاب فدراسیون فوتبال بود.
او درباره مشکلاتی که باعث شده بازیکنانی، چون مهدی ترابی و احمد نورالهی به تیم ملی دعوت نشوند هم، گفت: امیدوارم یک بزرگتر در فوتبال پادرمیانی کند تا مشکل حل شود. این دو بازیکن قطعا اشتباه کردهاند، اما ظرفیتهایی دارند که میتوانند به تیم ملی کمک کنند. اینها بچههای ما هستند و ما باید بزرگتری کنیم. اگر من اجازه داشته باشم میتوانم مشکل را حل کنم. یعنی هم با آقای قلعهنویی و هم با این دو بازیکن صحبت کنم و مشکل را حل کنم. در این زمینه قبلا که در فدراسیون بودم یک بار با آقای قلعهنویی صحبت کردم، اما دلایل آقای قلعهنویی من را متقاعد کرد و صحبتهایش موجه بود. اگر به من ماموریت میدادند و میرفتم با احمد نورالهی صحبت میکردم شاید میتوانستم او را متقاعد کنم که وقتی آدم اشتباهی انجام میدهد، هیچ ایرادی ندارد که بیاید اشتباهش را جبران کند. یا حتی میتوانم با مهدی ترابی صحبت کنم. اینها ظرفیت برای ما هستند و خودشان هم نمیدانند که چه فرصتهایی را از دست میدهند که این فرصتها تجدید پذیر نیست.