\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0627\u0644\u0646\u062c\u0641 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u0641\u062a.\n\u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0646\u062c\u0641 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u067e \u0635\u0641\u0627\u06cc\u06cc\u0647 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0648 \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0637\u0628\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.