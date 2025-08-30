تیم فوتبال سپاهان در تعطیلات لیگ برتر، دیدار دوستانه‌ای را برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز دوشنبه هفته جاری در دیداری دوستانه به مصاف النجف عراق خواهد رفت.

تیم فوتبال النجف در کمپ صفاییه اصفهان اردو زده است و طبق برنامه با سپاهان دیدار برگزار خواهد کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، تیم النجف
