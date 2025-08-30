باشگاه خبرنگاران جوان - فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در حاشیه همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که در جریان سفر "احمد میدری"در هفته دولت به کرمانشاه انجام شد ،گفت: وزرا و مسئولان تراز اول کشور با سفر به استان‌ها از نزدیک در جریان کمبود‌ها و مشکلات قرار می‌گیرند و در عین حال ظرفیت‌ها و استعداد‌های محلی را بهتر می‌شناسند. این مشاهده مستقیم اطلاعات دقیق‌تری در اختیار آنان می‌گذارد که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به سفر اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به کرمانشاه اظهار کرد: این سفر علاوه بر افتتاح طرح‌های آماده بهره‌برداری با حضور استاندار و نمایندگان استان، فرصتی برای بررسی میدانی پروژه‌های وابسته به وزارت تعاون بود. در همین سفر تصمیمات مهمی با تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص اتخاذ شد که می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را سرعت بخشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تأکید کرد: استمرار چنین سفر‌هایی دلگرمی مردم را به دنبال دارد و موجب تقویت روحیه مسئولان محلی نیز خواهد شد.