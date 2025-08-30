مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اجرای گسترده طرح‌های توسعه‌ای در حوزه گازرسانی خبر داد و گفت: پروژه‌های بزرگ این بخش با مجموع اعتباری بیش از ۲۰ همت در دست اقدام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  سعید توکلی در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: از میان این طرح‌ها، تاکنون ۲۱۸۶ پروژه گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی با اعتباری بالغ بر ۶.۵ همت به بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گازرسانی افزود: بهره‌برداری از خطوط انتقال گاز سراسری، تأسیسات تقویت فشار، مراکز بهره‌برداری و ذخیره‌سازی گاز طبیعی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۳۱۹ میلیون یورو و ۶.۵ همت در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: تنها در بخش صنایع، طرح‌هایی با اعتباری بیش از ۱۵ همت در حال اجراست. همچنین عملیات احداث ۲۲۹ کیلومتر خطوط سراسری انتقال گاز با هدف افزایش پایداری و قدرت مانور شبکه، با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۵۵ میلیون یورو انجام گرفته است.

ذخیره‌سازی راهبردی گاز در گنبد نمکی کاشان

توکلی از آغاز عملیات توسعه طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در گنبد نمکی نصرآباد کاشان با سرمایه‌گذاری ۳۴۰ میلیون یورو خبر داد و آن را اقدامی راهبردی برای ارتقای امنیت انرژی کشور عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی کامل برای ورود به فصل سرد گفت: به کمک مدیریت یکپارچه وزارت نفت، ذخایر سوخت مایع برای زمستان پیش‌بینی شده و کشور از نظر تأمین انرژی در شرایط پایدار قرار دارد.


