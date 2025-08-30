افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو

باشگاه خبرنگاران جوان - سال گذشته دیوان عالی آمریکا به شهرها اجازه داد افراد را به دلیل خوابیدن در فضای باز مجازات کنند. از آن زمان، سان‌فرانسیسکو به شدت از این اختیار استفاده کرده است.

بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۱٬۰۸۰ نفر به اتهام «اسکان غیرقانونی» بازداشت یا جریمه شدند؛ بیش از ۱۰ برابر سال قبل. در آوریل ۲۰۲۵، آمار به ۱۳۰ مورد رسید که رکوردی تازه پس از حکم دیوان عالی بود.

سان‌فرانسیسکو سال‌ها با مشکل بی‌خانمانی روبه‌رو بوده است؛ برخی به دلیل اعتیاد و بیماری روانی و برخی به دلیل هزینه‌های سنگین مسکن بی‌خانمان می‌شوند. منتقدان می‌گویند این سیاست‌ها بی‌خانمانی را جرم‌انگاری می‌کند، اما مسئولان از کاهش ۸۵ درصدی چادرها و اردوگاه‌ها از اوج ۲۰۲۰ خبر داده‌اند.

