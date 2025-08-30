سال گذشته دیوان عالی آمریکا به شهرها اجازه داد افراد را به دلیل خوابیدن در فضای باز مجازات کنند، از آن زمان، سان‌فرانسیسکو به شدت از این اختیار استفاده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال گذشته دیوان عالی آمریکا به شهرها اجازه داد افراد را به دلیل خوابیدن در فضای باز مجازات کنند. از آن زمان، سان‌فرانسیسکو به شدت از این اختیار استفاده کرده است.

بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ بیش از ۱٬۰۸۰ نفر به اتهام «اسکان غیرقانونی» بازداشت یا جریمه شدند؛ بیش از ۱۰ برابر سال قبل. در آوریل ۲۰۲۵، آمار به ۱۳۰ مورد رسید که رکوردی تازه پس از حکم دیوان عالی بود.

نمودار افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو

سان‌فرانسیسکو سال‌ها با مشکل بی‌خانمانی روبه‌رو بوده است؛ برخی به دلیل اعتیاد و بیماری روانی و برخی به دلیل هزینه‌های سنگین مسکن بی‌خانمان می‌شوند. منتقدان می‌گویند این سیاست‌ها بی‌خانمانی را جرم‌انگاری می‌کند، اما مسئولان از کاهش ۸۵ درصدی چادرها و اردوگاه‌ها از اوج ۲۰۲۰ خبر داده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: بی خانمان آمریکا ، بی خانمان ها
خبرهای مرتبط
 ثبت رکورد جدید تعداد بی‌خانمان‌ها در آمریکا + فیلم
کریسمسِ بی‌خانمان‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
آخرین اخبار
کاربردهای جالب شامپو بچه که نمی‌دانستید
۷۲ درصد از استخدام‌کنندگان قربانی تقلب شغلی با هوش مصنوعی می‌شوند
چرا در روزهای خیلی گرم زودتر عصبانی می‌شویم؟
فردوسی؛ از توس تا خلیج‌فارس
با تاباندن نور می‌توان حافظه کوتاه‌مدت را دستکاری کرد
دروغی که کار دست سردبیر نیویورک‌تایمز داد
زنان با ورزش، کمتر از مردان می‌میرند
این هشدار را جدی بگیرید؛ روان‌درمانی فقط درد دل نیست
طولانی‌ترین کسوف تاریخ؛ خورشید گرفتگی کامل ۱۹۷۳ برای برخی مردم دنیا ۷۴ دقیقه طول کشید
راز مثلث برمودا با توضیح علمی دانشمندان فاش شد؟
غزه؛ آینه انسانیت ما و تنها یادگاری از رؤیا‌های بر بادرفته مسلمانان
افزایش جریمه خوابیدن در فضای ‌باز در سانفرانسیسکو
آقازاده در دقیقه منهای ۲۰!
اندازه دور گردن می‌تواند شاخصی برای سنجش سلامتی باشد
تاثیر مثبت مطالعه گروهی بر کتابخوان شدن
خداحافظی با عروسی‌های شلوغ | فقط ۲۰ درصد ظرفیت تالارها برای عروسی است
برای رفع خستگی بدن چی بخوریم؟
فرمانده شهید قرارگاه خاتم از زاویه‌ای که نمی‌شناسید
شما مقصر نیستید، کورتیزول مقصر است!
این توپ می‌تواند از ماه عکس بگیرد
چرخ «ارابه های گیدعون» در باتلاق غزه
متا زیر فشارها بیشتر از نوجوانان محافظت می‌کند