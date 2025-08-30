باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سید حمید پورمحمدی گفت:ازسال گذشته تولید انرژی‌های نوین ۵۰ درصد افزایش یافته است که تولید ۱۲ هزار مگاوات انرژی ازاین مسیر برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه حالا این رقم با ۳۰ هزار مگاوات هدف گذاری شده است.

وی استان چهارمحال وبختیاری را یکی از استان‌های موثردر تولید انرژی‌های پاک بویژه انرژی خورشیدی وبادی دانست وگفت: با استقبال سرمایه گذاران این استان می‌تواند با تولید ۵هزار مگاوات برق خورشیدی ازاستان‌های پیشتاز برای رفع ناترازی‌های انرژی باشد.

باحضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور عملیات احداث ۴ نیروگاه برق خورشیدی با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان وبا ظرفیت تولید سالانه ۴۰ مگاوات برق دراستان کلید خورد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی نزولات جوی در سال آبی جاری افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و کاهش محسوس آب پشت سدها ناترازی‌های برقی به شدت خود را نمایان کرده است.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم از این گردونه ناترازی انرژی عبور می‌کنیم ادامه داد: با توجه به بار سنگینی که امسال به دلیل ناترازی انرژی بر وزارت نیرو وارد شد سازمان برنامه و بودجه همانطور که تاکنون از این وزارتخانه حمایت کرده است باز هم حمایت می‌کند.

پورمحمدی اظهار داشت: هر هفته شاهد بهره‌برداری از ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در کشور هستیم و این روند با سرعت در حال انجام است.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: بخش سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها در سطح ملی هدایت می‌شود و مجوزهای لازم از سوی رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی صادر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این مجوز، هفت هزار مگاوات از محل صندوق توسعه ملی تأمین و به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا تجهیزات لازم وارد کشور شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر تولید برق خورشیدی در چهارمحال وبختیاری به‌ طور کامل عملیاتی شود، امکان عرضه آن در بورس انرژی وجود دارد و این موضوع می‌تواند منابع اقتصادی استان را به گردش درآورد و موجب رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال شود.

پورمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه چهارمحال و بختیاری افزود: در نمایشگاهی از تجهیزات کاهش مصرف برق یکی از نخبگان چهارمحال‌وبختیاری تجهیزاتی برای کاهش مصرف برق طراحی و تولید کرده است که قابلیت استفاده نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی را دارد.

وی با اشاره به ضروت مدیریت مصرف در شرایط کنونی گفت: انبار مصرف برق ما سوراخ است براین اساس هرچقدر برق تولید شود با روش‌های فعلی مصرف، هدر می‌رود در حالی که تنها با تغییر یک لامپ می‌توان تا ۷۵ درصد مصرف را کاهش داد.

به گفته وی، در چهارمحال‌وبختیاری سازوکار لازم برای تولید تجهیزات کاهنده مصرف برق فراهم شده است و شرکت‌های فناور و برق استان در این مسیر فعال هستند.

پورمحمدی یادآور شد: همچنین دولت بر اساس قوانین موجود این امکان را فراهم کرده است که هر میزان صرفه‌جویی در مصرف برق به‌عنوان یک دارایی در بورس انرژی خرید و فروش شود و معادل آن به واحدهای صنعتی که نیازمند برق هستند اختصاص یابد.

رییس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در صورت همراهی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این ظرفیت می‌تواند علاوه بر استان در سطح ملی نیز اجرا شود.

پورمحمدی با اشاره به رشد چشمگیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کشور گفت: چهارمحاال وبختیاری ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی دارد که با تعیین تکلیف زمین‌ها، حل مسائل زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌ها می‌تواند به یکی از قطب‌های انرژی تجدیدپذیر کشور تبدیل شود.

وی افزود: لازم است نقشه‌های مربوط به اراضی در تعامل با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها همکاری کند.