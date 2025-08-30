نخستین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک غرب سیستان و بلوچستان افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ ایستگاه‌های سینوپتیک دارای مجموعه تجهیزات هواشناسی کاملی هستند و به‌صورت شبانه‌روزی به ثبت اطلاعات و ارسال گزارش از شرایط جوی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان هواشناسی جهانی می‌پردازند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح این ایستگاه هواشناسی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی آن در یکی از گرم‌ترین مناطق کشور اظهار کرد: شهرستان دلگان با ثبت بیش از ۸۴ روز دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد در سال، نیازمند یک ایستگاه مرجع و مجهز برای پایش دقیق شرایط جوی بود که امروز این نیاز برطرف شد.

محسن حیدری افزود: ایستگاه سینوپتیک دلگان با کد شناسایی ۴۰ به شبکه منطقه ۲ آسیا (RBSN) پیوست و از سوی سازمان جهانی هواشناسی (WMO) به‌عنوان یکی از ایستگاه‌های شبکه دیدبانی جهانی (GBON) انتخاب شد که این موضوع موجب ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی استان در حوزه هواشناسی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت ویژه این ایستگاه در نزدیکی تالاب جازموریان تصریح کرد: داده‌های تولیدی در این ایستگاه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت منابع آب، برنامه‌ریزی کشاورزی، مقابله با مخاطرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست منطقه ایفا کند.

حیدری اضافه کرد: ایستگاه هواشناسی دلگان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در زمینی به مساحت یک هکتار احداث و ساختمان اصلی آن با زیربنای ۳۹۲ مترمربع در ۲ طبقه طراحی و ساخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: این ایستگاه با بهره‌گیری از تجهیزات جدید شامل ایستگاه خودکار با هفت حسگر برای اندازه‌گیری دما، رطوبت، فشار، بارش، سرعت و جهت باد و تابش خورشیدی، امکان پایش ۲۴ ساعته و ارسال آنی اطلاعات به شبکه‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این ایستگاه علاوه بر ارتقای سطح علمی و فنی شبکه هواشناسی استان، خدمات کاربردی در حوزه‌های کشاورزی، مدیریت بحران، منابع طبیعی و محیط زیست را نیز برای بهره‌برداران محلی فراهم می‌کند.

منبع: هواشناسی استان سیستان و بلوچستان