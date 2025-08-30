رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر خالی بودن حدود ۵۰ درصدی پست‌های این سازمان، از لزوم اجرای فناوری‌های نوین و هوشمندسازی همزمان با تقویت نیروی انسانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اولویت، معیشت و رفاه کارکنان سازمان است، اظهار کرد: اقداماتی در حیطه حقوق محیط‌بانان انجام شد و به دلیل عقب‌ماندگی‌های چندین ساله، تلاش کردیم عدالت پرداختی میان ستاد و استان‌ها برقرار شود. 

وی با بیان اینکه پایه حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست پایین کم است، افزود: در یک سال گذشته تلاش شد تا پایه حقوقی سازمان افزایش داده شود و با پیگیری‌های انجام‌شده رشدی ۴۶ درصدی حاصل شد که البته این میزان کافی نیست..

انصاری افزود: در زمینه نیروی انسانی نیز رایزنی‌های متعددی با سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد و در خصوص افزایش نیرو‌ها به ویژه در حیطه محیط‌بانی توافقاتی انجام شد که امسال علاوه بر استخدام ۲۰۰ نفری که با آزمون استخدامی جذب خواهند شد، برای جذب ۷۰۰ نیروی جدید مصوبه اخذ شده است.

وی در دیدار با کارکنان محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: خوبشختانه کار اصلاح قانون حمل سلاح در کمیسیون‌های تخصصی تقریبا نهایی شده و اصلاح این قانون از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود تا محیط‌بانان بتوانند با اقتدار بیشتری از تنوع زیستی و زیستگاه‌های طبیعی حفاظت کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: در حال حاضر به طور متوسط۵۰ درصد پست‌های سازمان محیط زیست در کل کشور بلاتصدی است و همین امر موجب شد رئیس جمهوری دستور دادند در حوزه فناوری‌های نوین و اجرای طرح‌های هوشمندسازی نیز تجهیز شویم که متاسفانه شرایط جنگی موجب تأخیر در این روند شد، اما مجدداً پیگیری‌ها در حال انجام است تا با اولویت مناطق حساس و زیستگاه‌های مهم دنبال خواهد شد.

انصاری در پایان گفت: طبیعتاً محیط زیست نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات انفرادی مناسب و استفاده از فناوری‌های به روز دارد که هر یک از این موارد با اولویت پیگیری خواهد شد.

