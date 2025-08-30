باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز جمهوری چک برگزار شد و تیم برادران عالمیان توانست برنز خود را قطعی کند.

نوشاد و نیما عالمیان با نتیجه سه بر دو تیم اسپانیا را شکست دادند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

با این حساب مدال برنز این دو برادر قطعی شد و امشب باید برای صعود به فینال با تیم ژاپن رقابت کنند.

برداران عالمیان پیش از این از رنکینگ جهانی دونفره خارج شده بودند و پس از مدت طولانی دوباره به مسابقات دونفره برگشتند.

این تیم پیش از این اسلواکی و تیم مشترک هند و قبرس را شکست داده بود.