مدال برنز برادران عالمیان در مسابقات تنیس روی میز چک قطعی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز جمهوری چک برگزار شد و تیم برادران عالمیان توانست برنز خود را قطعی کند.

نوشاد و نیما عالمیان با نتیجه سه بر دو تیم اسپانیا را شکست دادند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. 

با این حساب مدال برنز این دو برادر قطعی شد و امشب باید برای صعود به فینال با تیم ژاپن رقابت کنند.

برداران عالمیان پیش از این از رنکینگ جهانی دونفره خارج شده بودند و پس از مدت طولانی دوباره به مسابقات دونفره برگشتند. 

این تیم پیش از این اسلواکی و تیم مشترک هند و قبرس را شکست داده بود.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، تنیس روی میز
خبرهای مرتبط
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
رویارویی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک
بازگشت پینگ‌پنگ‌بازان ایران به «صعود» در رنکینگ جهانی
صعود نمایندگان پینگ‌پنگ ایران به یک‌شانزدهم نهایى فیدر چک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد