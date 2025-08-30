باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا طلایی، معاون وزیر دفاع پیش‌ازظهر امروز، شنبه، در یادواره شهدای دولت و خدمت که توسط بسیج کارمندان در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک هفته دولت اظهار کرد: یکی از ویژگی‌هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به آن دست پیدا کردیم خدمت به مردم و تلاش برای کشور با تکیه بر رضایت الهی انجام می‌شود.

وی رضایت مخلوق را لازمه رضایت الهی دانست و افزود: هنوز در مسیر قله هستیم و با الگو فاصله داریم، اما اراده و نیت در این نظام حرکت در مسیر رضایت خدا و خدمت بی‌منت به مردم است، مسیری که شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی پیش گرفتند.

قدردانی از دولت

معاون وزیر و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر اینکه "باید پایبند قانون باشیم و از شهیدان درس عبرت بگیریم. "، تصریح کرد: باید از دولت آقای پزشکیان که همان‌طور که حضرت آقا فرمودند در حال تلاش هستند، تقدیر و تشکر کنیم که با رویکرد جهادی و خدمت گام برمی‌دارند، اگر کسی مشی مردمی و خدمت را پیشه قرار داد، مورد رضایت حق‌تعالی قرار می‌گیرد.

وی وحدت و اخوت کردستان را بی‌نظیر و قابل تقدیر خواند و افزود: وحدت دینی، اجتماعی و محلی کنونی در این استان که برخاسته از دیانت، فرهنگ، و روحیه انقلابی مردمان کردستان است الگوی دنیا شود.

ایران پیروز جنگ ۱۲روزه بود

سردار طلایی خاطر نشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته ۶۰ درصد کشور‌های مختلف و ۸۰ درصد مردم داخل ایران برداشتشان این بوده که ایران پیروز جنگ ۱۲ روزه بوده است.

وی عنوان کرد: در اتفاقات و جنگ ۱۲ روزه یکصدا با توطئه داخلی و خارجی مواجه بودیم که سطحش به اندازه درگیر کردن چندین استان بود، اما دشمنان ناکام ماندند.

معاون وزیر و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه در ۴۶ سال اخیر مردم در مقابل اهداف شوم دشمنان ایستادگی جانانه داشتند، گفت: قدرت دفاعی باید همواره حفظ بماند. آمادگی رزمی و دفاعی و پشتیبانی لجستیکی وزارت دفاع مقدس اکنون بیش از قبل از جنگ‌تحمیلی ۱۲ روزه ارتقا پیدا کرده است.

وی ابراز کرد: وزارت دفاع به عنوان پشتیبان نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه موشک‌ها را پشتیبانی می‌کرد و موشک‌های نقطه‌زن دشمن را وادار به عقب‌نشینی کردند تا جایی که واسطه‌هایی فعال شدند که ریشه در درخواست رژیم صهیونی داشت چراکه ناکامی شدید پیدا کردند.

سردار طلایی خاطرنشان کرد: اولین هدف‌گذاری دشمن این بود که ایران قوی را به ایران ضعیف تبدیل و نظام تسلیم و ساقط شود و حذف نظام و ایران تجزیه‌شده هدف و سناریوی دیگری دشمن بود.

ثبت ۵۰ هزار خسارت مردمی در اسرائیل بعد از جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: البته علاوه‌بر رژیم صهیونی قدرت‌های مختلفی به ویژه آمریکا و کشور‌های اروپایی دنبال ضربه به نظام بودند، اما آنها هم شکست خوردند. بعد از جنگ‌۱۲ روزه بیش از ۵۰ هزار تقاضای خسارت تنها از طرف ساکنان سرزمین‌های اشغالی از رژیم صهیونی ثبت شده است.

معاون وزیر و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه اکنون دو جبهه بشریت و جنایات و شرارت ایجاد شده است، تاکید کرد: نفرت جهانی از رژیم صهیونی شکل گرفته است.

وی حمایت از رهبری و حفظ وحدت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح را رمز پیروزی بر دسیسه‌های دشمن همانند هست سال دفاع مقدس عنوان کرد و هشدار داد: نیرو‌های مسلح اکنون در آمادگی کامل و آماده مقابله با توطئه‌های دشمن است.

معاون وزیر دفاع تأکید کرد: نباید خدمات دولت نادیده گرفته شود، دولت خدمتگزار در ۱۲ روز جنگ تحمیلی خوش درخشید و همراه رزمندگان بودند و کشور را خوب اداره کردند، امیدواریم که بتوانیم این تجربه موفقیت و پیروزی در اداره کشور و میدان و دیپلماسی را حفظ کنیم.

وی اعلام‌کرد: میزان رضایتمندی از دستگاه‌های دولت رو به افزایش بوده است گرچه مشکلات و مسائلی وجود دارد، اما دولت خدمتگزار در حال تلاش است.

سردار طلایی گفت: موجودیت، حاکمیت مردم سالاری دینی و پیشرفت همه جانبه ایران مورد طمع دشمنان بوده، اما در هر چهار رکن قوی‌تر و مستحکم‌تر از گذشته هستیم و امیدواریم روندی که نیاز به سرعت بیشتر دارد را طی کنیم.

۶۰ درصد تسلیحات و تجهیزات نیرو‌های مسلح دانش‌بنیان است

وی اذعان کرد: در وزارت دفاع ۶۰ درصد تسلیحات، تجهیزات و مهمات در اختیار نیرو‌های مسلح توسط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان کشور و زیرمجوعه وزارت دفاع تولید می‌شود.

معاون وزیر دفاع در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکایی‌ها و تصمیم ۳ کشور اروپایی عنوان کرد: اسنب پک هیچ تأثیری در قدرت و توان دفاعی و رزمی کشور ندارد چراکه ما روند موفقیت تاریخی داریم. در قدرت موشکی جز ۱۰ کشور دنیا، در قدرت تسلیحاتی جزو کشور‌های برتر و تجهیزاتمان بومی و دانش‌بنیان است.

طلایی یادآور شد: امید که راه شهیدان را به عنوان راه رستگاری پیش رو داشته باشیم.

منبع: تسنیم