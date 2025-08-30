باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمود منیری معاون عملیات خط لوله منطقه شش، با تشریح جزئیات عملیات اظهار داشت: در عملیات مذکور خط لوله ۳۰ اینچ غرب تحت تاثیر قرار گرفته که تأمین‌کننده اصلی گاز صنایع استراتژیک در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است و هرگونه اختلال در آن می‌توانست پایداری تولید انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

این عملیات تعمیراتی که با اخذ مجوز ۲۴ ساعته آغاز شد، با همت متخصصان منطقه شش کمتر از ۱۲ ساعت به پایان رسید.



وی افزود: این اقدام با رعایت کامل الزامات ایمنی و استانداردهای فنی و در شرایط آب‌وهوایی بسیار دشوار بندرعباس، شامل گرما و رطوبت شرجی، انجام گرفت.

سرعت عمل و هماهنگی تیم‌های عملیاتی، از نقاط قوت این پروژه به شمار می‌رود و تجربه‌ای ارزشمند برای بهینه‌سازی تعمیرات خطوط انتقال محسوب می‌شود.



معاون عملیات خط لوله منطقه شش در پایان تصریح کرد: اجرای موفق این عملیات، علاوه بر تضمین استمرار انتقال پایدار گاز، نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی و کاهش ریسک‌های احتمالی ایفا کرده است.

منبع:روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز