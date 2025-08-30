با اجرای موفق تعویض دو شیر ۱۰ اینچ خط لوله غرب بندرعباس در کمتر از نیمی از زمان پیش‌بینی‌شده، انتقال پایدار گاز به صنایع حیاتی منطقه ویژه خلیج فارس تضمین و ضریب ایمنی شبکه افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمود منیری معاون عملیات خط لوله منطقه شش، با تشریح جزئیات عملیات اظهار داشت: در عملیات مذکور خط لوله ۳۰ اینچ غرب تحت تاثیر قرار گرفته که تأمین‌کننده اصلی گاز صنایع استراتژیک در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است و هرگونه اختلال در آن می‌توانست پایداری تولید انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.

 این عملیات تعمیراتی که با اخذ مجوز ۲۴ ساعته آغاز شد، با همت متخصصان منطقه شش کمتر از ۱۲ ساعت به پایان رسید.
 
وی افزود: این اقدام با رعایت کامل الزامات ایمنی و استانداردهای فنی و در شرایط آب‌وهوایی بسیار دشوار بندرعباس، شامل گرما و رطوبت شرجی، انجام گرفت.

سرعت عمل و هماهنگی تیم‌های عملیاتی، از نقاط قوت این پروژه به شمار می‌رود و تجربه‌ای ارزشمند برای بهینه‌سازی تعمیرات خطوط انتقال محسوب می‌شود.
 
معاون عملیات خط لوله منطقه شش در پایان تصریح کرد: اجرای موفق این عملیات، علاوه بر تضمین استمرار انتقال پایدار گاز، نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی و کاهش ریسک‌های احتمالی ایفا کرده است.

منبع:روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز

برچسب ها: انتقال گاز ، هرمزگان ، منطقه شش
خبرهای مرتبط
اتصال نهایی خط لوله ۴۲ اینچ پتروشیمی مکران در چابهار به پایان رسید
اراک/
رقابت‎های کبدی بانوان با برتری تیم های مرکزی و البرز به پایان رسید
تعمیرات اضطراری خط لوله جریانی چاه شماره ۲ سرخون با موفقیت انجام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
آخرین اخبار
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی