سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شناسایی و هلاکت ۸ تروریست‌ دخیل در حادثه تروریستی ایرانشهر و کشف کارگاه تولید موادمنفجره و جلیقه هایِ انتحاری؛ سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس از سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با گروهک‌های تروریستی طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

واحدهای مبارزه با تروریسم فراجا کارگاه و خانه تیمیِ دیگری را در شهرستان خاش شناسایی و کشف کردند. در این خانه مقدار متنابهی مواد پیش ساز بمب، جلیقه های انتحاری و ادوات نظامی کشف و ضبط شد.

گفتنی است پس از دستور فرمانده کل انتظامیِ کشور، عملیات گسترده‌ای علیه عوامل جنایتکار و تروریست در دستورکار فراجا قرار گرفته است.