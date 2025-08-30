باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم + فیلم

واحدهای مبارزه با تروریسم فراجا کارگاه و خانه تیمیِ دیگری را در شهرستان خاش شناسایی و کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از شناسایی و هلاکت ۸ تروریست‌ دخیل در حادثه تروریستی ایرانشهر و کشف کارگاه تولید موادمنفجره و جلیقه هایِ انتحاری؛ سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس از سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با گروهک‌های تروریستی طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

واحدهای مبارزه با تروریسم فراجا کارگاه و خانه تیمیِ دیگری را در شهرستان خاش شناسایی و کشف کردند. در این خانه مقدار متنابهی مواد پیش ساز بمب، جلیقه های انتحاری و ادوات نظامی کشف و ضبط شد.

گفتنی است پس از دستور فرمانده کل انتظامیِ کشور، عملیات گسترده‌ای علیه عوامل جنایتکار و تروریست در دستورکار فراجا قرار گرفته است.

 

مطالب مرتبط
سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم + فیلم
young journalists club

شهیدی که نشان داد راه فهمیده‌ها ادامه دارد + فیلم

سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم + فیلم
young journalists club

مجروح حادثه پیجر: ایران تنها کشوری بود که به ما کمک کرد + فیلم

سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم + فیلم
young journalists club

حادثه تروریستی زاهدان با هدف ایجاد تنش ناکام ماند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تروریست‌های گزینشی از نگاه غرب + فیلم
۱۲۵۸

تروریست‌های گزینشی از نگاه غرب + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
اتصال ناقص خدمات بیمه به سامانه املاک و اسکان با وجود تاکید‌های قانونی + فیلم
۷۰۲

اتصال ناقص خدمات بیمه به سامانه املاک و اسکان با وجود تاکید‌های قانونی + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم
۴۵۰

روایتی تلخ از شهادت رجایی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم
۴۲۶

 نگاهی به قدرت نظامی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم
۲۶۳

تأثیرات و مضرات چای ماسالا بر بدن در صبحگاه + فیلم

۰۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.