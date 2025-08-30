باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای بین المللی شطرنج فجیره از سوم تا دهم شهریور به میزبانی امارات در حال برگزاری است.
این مسابقات در سه جدول سوپر استادان، استادان و آزاد پیگیری میشود. در جریان دور ششم این رقابتها سوپر استاد بزرگ محمد امین طباطبایی نماینده شایسته شطرنج کشورمان موفق شد مقابل سنان سوگیروف سوپر استاد بزرگ روس تبار مجارستان به برتری برسد و در جایگاه دوم جدول سوپر استادان رقابتها قرار بگیرد.
دور هفتم این مسابقات امروز پیگیری میشود و سید محمد امین طباطبایی روی میز یک رقابتها با نماینده هند بازی میکند.
گفتنی است این مسابقات در ۹ دور در حال برگزاری است.