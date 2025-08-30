باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر استاندار طالبان در نیمروز اعلام کرد که صدها نفر را به دلیل تلاش برای «سفر غیرقانونی» به ایران بازداشت کرده است.

سخنگوی استاندار طالبان در نیمروز گفت که این افراد پس از بررسی و ارزیابی به ولایت‌های اصلی خود بازگردانده شدند.

این اقدام به دستور هبت‌الله آخندزاده، رئیس طالبان، برای جلوگیری از «قاچاق انسان» انجام شده است.

در خبرنامه طالبان آمده است: «این افراد در شهرستان‌های چخانسور، چهاربورجک و خاشرود نیمروز بازداشت شدند و پس از ارزیابی‌های لازم به استان های خود منتقل شدند.»

استاندار طالبان در نیمروز به نیروهای این گروه دستور داده تا تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق انسان را شدت بخشند، علیه شبکه‌های قاچاق اقدام و از ورود غیرقانونی افراد به کشورهای همسایه از طریق نیمروز جلوگیری کنند. او همچنین از مردم خواست از سفرهای غیرقانونی به کشورهای همسایه خودداری کنند.

دفتر استاندار نیمروز افزود که روز پنجشنبه در شهرستان‌ چخانسور، گروهی از افرادی که قصد سفر قاچاقی به ایران داشتند، در بیابان به دلیل گرسنگی و تشنگی گرفتار شدند و دو نفر از آنان جان باختند.