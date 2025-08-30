آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _آیین بهره برداری از ۱۷۸ پروژه مخابرات منطقه قم به مناسبت هفته دولت با سرمایه گذاری ۳۷۰ میلیارد تومان با حضور استاندار، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در این مراسم با تأکید بر ضرورت اقدامات جهشی در حوزه خدمات شهری گفت: قم به‌عنوان شهری با جایگاه بین‌المللی در حوزه زیارت، علم و گردشگری، نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با شأن خود است. اجرای این پروژه، نقطه عطفی در ارتقای کیفیت ارتباطات و خدمات‌رسانی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم با استناد به روایت امام صادق (ع) درباره گسترش علم از قم به شرق و غرب عالم، گفت: فناوری‌های نوین ارتباطی همچون فیبر نوری، امروز ابزار تحقق این رسالت جهانی هستند. این زیرساخت می‌تواند بستری مطمئن برای انتقال معارف اسلامی و پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و فرهنگی جهان باشد.

او همچنین بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و افزود: در شرایطی که دشمنان از فضای مجازی برای آسیب‌رسانی بهره می‌برند، تحقق شبکه ملی اطلاعات مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است و باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در بهره‌برداری از ارتباطات ثابت، اظهار داشت: در حالی‌که در جهان ۷۰ درصد بار شبکه بر بستر ارتباطات ثابت است، در ایران این نسبت وارونه است و همین امر موجب افت کیفیت خدمات شده است. اجرای فیبر نوری در قم، گامی اساسی در اصلاح این روند خواهد بود.

او با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی قم افزود: قم به‌دلیل تراکم جمعیت و نقش محوری در تولید محتوای دینی و ملی، در اولویت اجرای این طرح قرار دارد. امیدواریم با همراهی مسئولان استانی، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

رسول علی‌اصغرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم هم از آغاز فصل تازه‌ای در خدمات ارتباطی استان خبر داد و گفت: با اجرای ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری با سرمایه‌گذاری بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده، امکان واگذاری اینترنت با سرعت هزار مگابیت بر ثانیه به شهروندان قمی فراهم خواهد شد.

او با اشاره به هم‌زمانی این طرح با پروژه‌های حمایتی مسکن افزود: توسعه خطوط فیبر نوری در کنار طرح‌های نهضت ملی مسکن و شهرک‌های صنعتی آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تمامی خطوط مسی در سطح استان ظرف امسال جمع‌آوری خواهد شد.

علی‌اصغرپور همچنین از افزایش تعداد دکل‌های تلفن همراه به‌عنوان مکمل این طرح یاد کرد و گفت: افزایش پوشش ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات، از اهداف اصلی این پروژه است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری دنبال می‌شود.

گفتنی است طرح جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، به‌عنوان «مگا پروژه مخابراتی قم» قرار است با همکاری نهادهای اجرایی و مدیریت شهری، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های ارتباطی استان را متحول سازد.