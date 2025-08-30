\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc - \u0627\u0635\u063a\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0642\u0637\u0639 \u0622\u0628 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0637\u0639 \u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0645\u0627\u00a0 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0648 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0622\u0628 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n