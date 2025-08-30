باشگاه خبرنگاران جوان - ۲ مرکز خدمات جامع سلامت، روز شنبه طی مراسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار یزد در شهرستان تفت یزد به بهره برداری رسید.

دکتر محمد رضا ظفرقندی در این مراسم از افزایش ساعت کار مراکز بهداشتی بویژه در مناطق روستایی، بهبود وضعیت پرداختی نیروی انسانی و به روز رسانی تدریجی تجهیزات بهداشتی- درمانی خبر داد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیینی که به همین مناسبت در دهستان دهشیر تفت برپا شد از طراحی برنامه جامع جهت حوزه سلامت استان خبر داد و گفت: این برنامه جامع، به مرور در حال اقدام است تا کیفیت خدمات دهی و ارتقای سلامت در استان بهبود یابد ،خدمات دهی در حوزه سلامت در استان خوب است و باید بهتر شود.

در این مراسم، مرکز خدمات جامع سلامت دهشیر با مشارکت خیر نیک اندیش زنده یاد حاج علی اکبر کرواغلی زاده در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۶۰۵ متر و ۱۶ میلیارد تومان اعتبار و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید باهنر سانیچ با پنج هزار مترمربع مساحت، زیربنای ۷۰۵ متر و ۱۸ میلیارد تومان اعتبار با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی تفت

دکتر ظفرقندی در ادامه سفر خود به تفت یزد از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی تفت بازدید کرد.

منبع: ایرنا