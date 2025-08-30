در ششمین روز از هفته دولت، واحد تولیدی آب معدنی «ساری بابا» با سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد تومان در شهرستان سقز به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  این طرح صنعتی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۳۰ هزار تن آب معدنی، برای ۷۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در آیین افتتاح این واحد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: «این پروژه با دریافت ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در تأمین نیاز استان به آب معدنی و توسعه صنعتی منطقه دارد.»

محمد بختیار خلیقی افزود: «واحد تولیدی ساری بابا در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت جواز تأسیس و در سال ۱۴۰۳ نیز پروانه بهره‌برداری خود را اخذ کرده است.

این مجموعه اکنون در سه شیفت کاری فعال بوده و به عنوان یکی از طرح‌های صنعتی استان آغاز به فعالیت نموده است .»

وی همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از چنین واحدهایی تأکید کرد: «تولید آب معدنی از اولویت‌های بخش صنعت در استان است و سازمان صمت ضمن پشتیبانی‌های مستمر، در زمینه تأمین سرمایه در گردش و رفع موانع تولیدی نیز همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد تا این مجموعه بتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی ایفا کند.»

