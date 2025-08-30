وزیر امور خارجه بلژیک گفت که دولت این کشور ۱۰۰ میلیون یورو برای خرید سلاح از آمریکا برای اوکراین اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک پس از ورود به جلسه غیررسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت که دولت بلژیک ۱۰۰ میلیون یورو برای خرید سلاح از آمریکا برای اوکراین اختصاص داده است.

این وزیر اعلام کرد: «ما در دولت بلژیک تصمیم گرفتیم ۱۰۰ میلیون یورو را روی میز بگذاریم.»

در همین حال، پروو تأکید کرد که بلژیک با هر نوع مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه مخالف است و استدلال می‌کند که این دارایی‌ها باید به عنوان «اهرمی برای مذاکره» استفاده شوند. او هشدار داد که دارایی‌های حاکمیتی «به طور کامل تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند» و هشدار داد که مصادره آنها ثبات مالی اروپا را تهدید می‌کند و یک خطر سیستماتیک برای کل اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند.

منبع: تاس

