باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که آندری پاروبی، رئیس سابق شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، در لویو به ضرب گلوله کشته شده است.

زلنسکی در بیانیه‌ای در تلگرام گفت که این خبر توسط وزیر کشور اوکراین، ایهور کلیمنکو و دادستان کل، روسلان کراوچنکو به او گزارش شده است.

به گفته زلنسکی، مأموران اجرای قانون فقط «جزئیات اولیه پیرامون قتل وحشتناک در لویو» را به او اطلاع داده‌اند.

او گفت: «آندری پاروبی درگذشت. مراتب تسلیت خود را به عزیزان و بستگان نزدیک او ابراز می‌کنم. تمام منابع و پرسنل لازم برای تحقیقات و جستجوی قاتل بسیج شده‌اند.»

منبع: آناتولی