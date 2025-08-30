باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، امروز، شنبه، در جلسه شورای اداری استان آذربایجان‌شرقی بر ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، شهدای امنیت و شهدای حوادث اخیر، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، علی‌رغم فشار‌های متعدد، هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات روزمره به مردم وارد نشد و کارمندان دولت به‌ویژه در دستگاه‌های خدماتی با ایثار و فداکاری مانع از بروز مشکل برای مردم شدند. در این جنگ بیش از یک‌هزار شهید تقدیم شد که حدود ۸۵ نفر از آنان از کارمندان دستگاه‌های اجرایی بودند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به جایگاه نظام اداری در زندگی روزمره مردم، گفت: مردم باید خدمات بانکی، بیمه‌ای و سایر خدمات اداری را با سهولت، سرعت و روی گشاده دریافت کنند، این امر زمانی محقق می‌شود که ساختار اداری کشور اصلاح و موازی‌کاری‌ها حذف شود.

رفیع‌زاده با بیان اینکه ده‌ها دستگاه اجرایی و سازمان موازی در کشور فعالیت دارند، افزود: برخی دستگاه‌ها بیش از ۱۰ هزار ساختمان در اختیار دارند که هزینه‌های سنگینی برای نگهداری آنها صرف می‌شود، هیچ راهی جز اصلاح این ساختار معیوب برای ارتقای بهره‌وری نداریم، این اصلاحات با تکیه بر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های کلی نظام اداری و اصول قانون اساسی آغاز شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها نیازمند حمایت مجلس و قوه قضائیه است. بدون پشتیبانی قوا، اصلاحات نظام اداری به سرانجام نخواهد رسید.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در کنار اصلاح ساختار باید به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت توجه ویژه شود، تصریح کرد: اصلاح فرایندها، حذف موازی‌کاری‌ها و چابک‌سازی نظام اداری از اولویت‌های اصلی ماست، در همین راستا، برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شده که شامل محورهایی، چون دولت هوشمند، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و افزایش پاسخگویی دستگاه‌هاست.

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تأمین نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت گفت: برای آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی ۱۵۸۷ مجوز استخدامی صادر شده است که از مهرماه وارد مدارس خواهند شد، همچنین برای وزارت بهداشت ۱۲۱۳ نفر و برای سایر دستگاه‌های استان نیز حدود ۱۲۰ مجوز جذب داده شده است.

وی ادامه داد: رویکرد جدید ما تخصیص مجوز‌ها بر اساس نیاز واقعی استان‌ها و شهرستان‌هاست، بنابراین مدیران استانی باید نیاز‌های خود را دقیق و عملیاتی اعلام کنند تا در تخصیص‌ها لحاظ شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبه شورای‌عالی اداری درباره انتخاب مدیران حرفه‌ای، اظهار کرد: از این پس انتخاب مدیران صرفاً بر اساس تجربه، تخصص و شرایط احراز خواهد بود، در عین حال توجه ویژه به نیرو‌های جوان نخبه نیز خواهیم داشت و از شهریورماه فراخوان جذب آنان آغاز می‌شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی، گفت: هدف این جشنواره صرفاً تقدیر نیست، بلکه فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه خدمتگزاری است. همان‌طور که شهیدان رجایی و باهنر با عمر کوتاه، اما کارنامه‌ای ماندگار، الگوی خدمت بی‌منت به مردم شدند، مدیران و کارگزاران امروز نیز باید این مسیر را ادامه دهند.