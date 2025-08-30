باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار محمود خسروی وفا رئیس، مهدی علی نژاد دبیرکل، علیرضا پاکدل عضو هیات اجرایی و سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین، سجاد انوشیروانی رئیس، حسین رضا زاده سرپرست نائب رئیس، وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه برداری در کنار محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی و ابراهیم اسحاق رئیس فدراسیون وزنه برداری بحرین حضور داشتند.

در ابتدای این نشست؛ محمود خسروی وفا ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به رئیس و نائب رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری اظهار داشت: مفتخریم که میزبان شما باشیم از حضور شما در این موقعیت حساس بسیار خرسندیم. رئیس کمیته ملی المپیک با ابراز خرسندی از حضور محمد جلود در راس فدراسیون جهانی وزنه برداری افزود: اینکه فدراسیون جهانی وزنه برداری که مدال هایش برای ما بسیار با ارزش است، تحت مدیریت یک برادر مسلمان اداره می‌شود باعث افتخار است و از آن مهمتر اینکه شما مقبولیت لازم در تمامی قاره‌ها را بدست آورده‌اید.

خسروی وفا در ادامه افزود: از حمایت شما از فدراسیون ملی وزنه برداری ایران تشکر می‌کنم، در آخرین نشستی که در بحرین و همزمان با مسابقات قهرمانی جهان داشتیم شما قول حمایت از وزنه برداری ایران را داده بودید که با عنایت شما محقق شد.حمایت شما در کسب سهمیه‌ها، شرایط حضور، تجهیزات وزنه برداری و از همه مهمتر تدبیر شما در تصویب لباس بانوان بسیار ارزشمند و ستودنی بود.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه از ابراز همدردی اخیر رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری در پی حملات ۱۲ روزه تشکر کرد و افزود: وزنه برداری در ایران از رشته‌های بسیار قدیمی است، محمد نصیری اولین مدال طلای المپیک را برای ایران بدست آورد که هم برای ایران و هم دنیا ارزشمند است و هفته گذشته در محل کمیته تولد ۸۰ سالگی این قهرمان را جشن گرفتیم.

خسروی وفا ادامه داد: با توجه به نزدیکی دو رویداد بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ و کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵، ما موریت بزرگ کمیته ملی المپیک در آماده سازی این کاروان‌ها افزود: خوشبختانه روابط بسیار دوستانه‌ای با کشور و مردم بحرین داریم در حدی که هیچ احساس غربتی در این کشور نمی‌شود که کار ما را برای بازی‌های جوانان به میزبانی کشور دوست و همسایه بحرین هموارتر می‌کند.

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اقدامات مثبت و به روز کردن تجهیزات و فضای فدراسیون وزنه برداری توسط سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون گفت: از شما تشکر می‌کنم که در این سیر تکاملی در وزنه برداری ایران به این فدراسیون کمک کردید و امیدوارم با توجه به تجربه، تخصص و توانایی و سابقه مدال آوری که در وزنه برداری ایران وجود دارد، فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا از این توانایی‌ها بیشتر استفاده و همکاری‌های گسترده تری داشته باشند.

سپس محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری با ابراز خرسندی از حضور در ایران و دیدار با رئیس و مسئولان کمیته ملی المپیک اظهار داشت: از شما (محمود خسروی وفا) تشکر می‌کنم که در مسابقات قهرمانی جهان وزنه برداری در بحرین حضور داشتید این نشان از اهمیت این رشته برای مسئولین و رزش ایران دارد. ایران کشور بزرگ و متمدنی است و به تبع آن ورزش ایران نیز بخصوص در آسیا قدرتمند است.

محمد جلود در ادامه اظهار داشت: ایران اولین کشوری بود که در تاسیس و توسعه وزنه برداری عراق کمک کرد، درآن زمان سلماسی وزنه برداری عراق را ایجاد کرد ما روابط بسیار خوبی داریم که هم قدردان آن هستیم و هم در پی حفظ و توسعه آن می‌باشیم.

رئیس فدراسیون جهانی با اشاره به اسطورهای، چون حسین رضا زاده که نه تنها در ایران و حتی در عراق هم بسیار شناخته شده و دوست داشتنی است و اسطوره قدرت و اخلاق می‌باشد گفت: ایران همواره در بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی مدال آور و پرافتخار بوده است، امیدواریم در المپیک ۲۰۲۸ لس انجلس هم با رویکرد وزنه برداری علمی و اخلاقی (ورزش پاک) حضوری موفق داشته باشد.

جلود ابراز امیدواری کرد تا ایران بتواند میزبان مسابقات در سطح آسیا و بالاتر باشد و ما هم د راین زمینه حمایت‌های لازم را خواهیم داشت و در هر صورت هر مورد خاصی از سوی شما مطرح شود ما آماده همکاری و حمایت هستیم

رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری ضمن عذرخواهی از کوتاه بودن سفرش (یک روزه) در ایران اظهار داشت: تمامی سفر‌های پیش روی ما یک روزه خواهد بود که به کشور‌های عربستان، هند و ازبکستان خواهیم داشت ولی بدلیل اهمیت و احترامی که برای ایران قایل بودیم از ایران آغاز کردیم.

در ادامه مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک هم ضمن خوش آمد به رئیس فدراسیون حهانی وزنه برداری گفت: وزنه برداری جزو رشته‌های پرمدال و پر افتخار درایران است و دستاورد‌های خوبی داشته است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تشکر از رئیس فدراسیون جهانی گفت: شما تهدید‌ها را تبدیل به فرصت کردید، وزنه برداری ایران این قابلیت را دارد که به عنوان شرکای کاری در کنار شما باشد و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر شما ایران نقش بیشتر و موثرتری در آسیا داشته باشد.

ضمنا رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری پیش از حضور در نشست از موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک ایران بازدید کرد.

منبع: کمیته ملی المپیک