دولت و حاکمیت اهتمام جدی به توسعه کردستان دارند

استاندار کردستان گفت: دولت چهاردهم با رویکرد کار مضاعف در مناطق محروم، توسعه کردستان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود دنبال می‌کند و تحقق این هدف نیازمند همراهی و تلاش همه مدیران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی  در مراسم یادواره شهدای دولت که با حضور سردار طلایی‌نیک معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از زحمات دولت‌های پیشین، اظهار داشت: دولت و حاکمیت برای رفع محرومیت و توسعه متوازن کردستان اهتمام جدی دارند.

وی با اشاره به شرایط استان پیش و پس از پیروزی انقلاب افزود: در حوزه عمران و آبادانی به‌ویژه زیرساخت‌ها، اقدامات گسترده‌ای انجام شده اما همچنان در برخی شاخص‌ها با میانگین کشوری فاصله داریم که نیازمند تلاش مضاعف است.

استاندار کردستان با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در هفته دولت، تأکید کرد: تشکیل شورای توسعه کردستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای اقتصادی، بزرگ‌ترین خدمت دولت برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان است و این شورا مأموریت دارد شکاف موجود میان کردستان و دیگر مناطق کشور را به حداقل برساند.

زره‌تن لهونی در ادامه امنیت و آرامش استان را حاصل تلاش نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و اعضای شورای تأمین با همراهی مردم دانست و گفت: همراهی و مشارکت مردم مهم‌ترین عامل در تحقق امنیت پایدار در کردستان بوده است.

