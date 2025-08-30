باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آماری از انتقال صهیونیست‌ها از سایر نقاط دنیا به سرزمین‌های اشغالی + فیلم

اسرائیل سال هاست تلاش می‌کند تا یهودیان را از نقاط مختلف جهان به سرزمین‌های اشغالی منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل آماری از انتقال صهیونیست‌ها از سایر نقاط دنیا به سرزمین‌های اشغالی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
آماری از انتقال صهیونیست‌ها از سایر نقاط دنیا به سرزمین‌های اشغالی + فیلم
young journalists club

حمله خمپاره‌ای سرایا القدس علیه تجمع نظامیان اسرائیل + فیلم

آماری از انتقال صهیونیست‌ها از سایر نقاط دنیا به سرزمین‌های اشغالی + فیلم
young journalists club

تجمع اعتراضی مقابل سفارت اسرائیل در لندن در حمایت از فلسطین + فیلم

آماری از انتقال صهیونیست‌ها از سایر نقاط دنیا به سرزمین‌های اشغالی + فیلم
young journalists club

جاسوسی برای موساد در پوشش یک معلم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سگ رباتیک ژیمناست شد! + فیلم
۷۰۱

سگ رباتیک ژیمناست شد! + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
امکان خرید ۱۵ سکه برای هر کد ملی + فیلم
۶۳۹

امکان خرید ۱۵ سکه برای هر کد ملی + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
ایلام؛ پدیده نوظهور در صنعت سنگ تراشی + فیلم
۶۰۸

ایلام؛ پدیده نوظهور در صنعت سنگ تراشی + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
دومین روش برای شیرین کردن آب شور + فیلم
۵۹۶

دومین روش برای شیرین کردن آب شور + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
خاصیت عجیب هوش مصنوعی در دنیای امروز + فیلم
۵۷۲

خاصیت عجیب هوش مصنوعی در دنیای امروز + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.