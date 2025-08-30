باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران به کشور روسیه جهت شرکت در اجلاس و نمایشگاه ریلی فضای ۱۵۲۰ در سن پترزبورگ که بنا به دعوت رئیس راه آهن روسیه صورت گرفته و در راستای توسعه همکاریهای ریلی با کشور روسیه و شورای حمل و نقل ریلی ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) بود، تفاهم نامه بین شرکت سهامی عام «راه آهن روسیه» و شرکت «راه آهن جمهوری اسلامی ایران» در مورد تبادل الکترونیکی دوجانبه دادهها مربوط به موقعیت مکانی و وضعیت ناوگان ریلی به امضای مدیران عامل دو راه آهن رسید.
امضای این تفاهم نامه که بر مبنای تبادل الکترونیکی دادههای مربوط به موقعیت مکانی و وضعیت ناوگان ریلی، شامل واگنها و کانتینرها است، زمینه ساز گسترش همکاریها در زمینه تعاملات اطلاعاتی و دیجیتالی سازی حمل و نقل در مسیرهای ریلی کریدور بین المللی شمال- جنوب خواهد شد.
تفاهم نامه مذکور همچنین امکان تبادل تجربیات در بکارگیری راهکارهای نوین فن آوری اطلاعات در حمل و نقل بین المللی ریلی را فراهم کرده و موجب بالارفتن بهرهوری و ایمنی ناوگان ریلی در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت خواهد شد.
با اجرای مفاد این تفاهم نامه، زمان سیر بارهای صادراتی و ترانزیت روسیه و کشورهای آسیای میانه از مسیر کریدورهای ریلی راه آهن ج. ا. ایران، بویژه کریدور شمال- جنوب کاهش یافته و امکان نظارت و کنترل دقیقتر و هوشمندانهتر بر ناوگان حملونقل ریلی بهویژه در ترافیک بین المللی افزایش مییابد.
امضای این تفاهم نامه گامی مهم در دیجیتال سازی و برقراری تبادل الکترونیکی دادهها در حمل و نقل بین المللی ریلی با کشورهای همسایه به شمار رفته و به ارتقاء جایگاه ایران در شبکههای حملونقل ریلی منطقهای کمک شایانی میکند و لذا به عنوان یک دستاورد مهم و پیشرو برای صنعت ریلی کشور محسوب میشود.
برقراری تبادل الکترونیکی دادهها در حمل و نقل بین المللی بمنظور تسریع در عملیات عبور مرزی کالاها، جلوگیری از تراکم و توقف واگنها در ایستگاههای مرزی و انجام بموقع تشریفات گمرکی و در نهایت رسیدن کالاها به مقصد نهایی در سریعترین زمان ممکن از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا پروژه برقراری تبادل الکترونیکی دادهها با راه آهنهای کشورهای همسایه، جزو پروژههای مهم و اولویت دار راه آهن ج. ا. ا است که دنبال میشود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی