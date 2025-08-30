مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: از اول مهرماه، تعداد پرواز‌های عمره به چهار پرواز در روز افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خانلری مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پرواز‌های عمره بلافاصله بعد از پایان عملیات اربعین آغاز و تا پایان ششم شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ پرواز انجام شده است، گفت: تا پایان شهریور روزی ۲ پرواز به جده و مدینه انجام می‌شود که از اول مهرماه سال جاری، تعداد پرواز‌های عمره به چهار پرواز در روز افزایش خواهد یافت.

خانلری اظهار کرد: در حال حاضر روزانه دو پرواز به مقصد فرودگاه‌های جده و مدینه منوره انجام می‌شود و تاکنون از تهران، اهواز، بندرعباس، تبریز، گرگان و زاهدان مسافران اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: تا پایان شهریور روزی ۲ پرواز انجام می‌شود که از اول مهرماه سال جاری، تعداد پرواز‌های عمره به چهار پرواز در روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل" هما" ادامه داد: برآورد می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار زائر عمره در سال جاری به عربستان اعزام شوند و این برنامه با آمادگی کامل تمامی ایستگاه‌های پروازی صورت می‌گیرد.

وی درباره جزئیات ایستگاه‌ها توضیح داد و گفت: در حال حاضر پرواز‌ها از پنج ایستگاه انجام می‌شود، اما با افزایش تعداد پرواز‌ها در ماه‌های آینده، تعداد ایستگاه‌ها نیز گسترش خواهد یافت تا بتوانیم تعداد بیشتری زائر را به عربستان منتقل کنیم.

مدیرعامل ایران ایر همچنین خاطرنشان کرد: شروع پرواز‌ها پس از پایان عملیات اربعین نیازمند هماهنگی کامل تمامی بخش‌های عملیاتی است و این هماهنگی‌ها طی برگزاری جلسات ویژه عمره انجام شد.

وی در پایان افزود: این دومین دوره عملیات عمره از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم است و انجام آن در چارچوب برنامه‌های دولت برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه و ارائه خدمات مناسب به زائران انجام می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: ایران ایر ، شرکت هواپیمایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
از ایران ایر خیلی راضی هستم. یک سفر خاطره انگیز به عمره ی مفرده در بهمن ماه سال گذشته. چقدر آرام؟ چه شکوهی! چه عظمت و نظمی! الله اکبر از این همه عظمت. در شب عید مبعث در اوج آسمان مدینه بودیم که خلبان عزیزمان اعلام کرد :بالای حرم آقا رسول الله صرهستیم. همگی صلوات فرستادیم و خدا را شکر و سپاس گفتم. خدایا غیر خودت چه کسی می توانست این اتفاق مبارک را برایم رقم بزند . صلوات فرستم و یک تسبیح دیگر صلوات هم از اوج آسمان به رسول مکرم اسلام ص تقدیم نمودم.
۰
۰
پاسخ دادن
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
آخرین اخبار
