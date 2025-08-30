باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خانلری مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پرواز‌های عمره بلافاصله بعد از پایان عملیات اربعین آغاز و تا پایان ششم شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ پرواز انجام شده است، گفت: تا پایان شهریور روزی ۲ پرواز به جده و مدینه انجام می‌شود که از اول مهرماه سال جاری، تعداد پرواز‌های عمره به چهار پرواز در روز افزایش خواهد یافت.

خانلری اظهار کرد: در حال حاضر روزانه دو پرواز به مقصد فرودگاه‌های جده و مدینه منوره انجام می‌شود و تاکنون از تهران، اهواز، بندرعباس، تبریز، گرگان و زاهدان مسافران اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: تا پایان شهریور روزی ۲ پرواز انجام می‌شود که از اول مهرماه سال جاری، تعداد پرواز‌های عمره به چهار پرواز در روز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل" هما" ادامه داد: برآورد می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار زائر عمره در سال جاری به عربستان اعزام شوند و این برنامه با آمادگی کامل تمامی ایستگاه‌های پروازی صورت می‌گیرد.

وی درباره جزئیات ایستگاه‌ها توضیح داد و گفت: در حال حاضر پرواز‌ها از پنج ایستگاه انجام می‌شود، اما با افزایش تعداد پرواز‌ها در ماه‌های آینده، تعداد ایستگاه‌ها نیز گسترش خواهد یافت تا بتوانیم تعداد بیشتری زائر را به عربستان منتقل کنیم.

مدیرعامل ایران ایر همچنین خاطرنشان کرد: شروع پرواز‌ها پس از پایان عملیات اربعین نیازمند هماهنگی کامل تمامی بخش‌های عملیاتی است و این هماهنگی‌ها طی برگزاری جلسات ویژه عمره انجام شد.

وی در پایان افزود: این دومین دوره عملیات عمره از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم است و انجام آن در چارچوب برنامه‌های دولت برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه و ارائه خدمات مناسب به زائران انجام می‌شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی