خصومت شدید دشمنان با دانشمندان ایرانی + فیلم

دشمنان کشورمان چشم دیدن دانشمندان ایرانی را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در برنامه تلویزیونی از دشمنی دشمنان ایران با دانشمندان ایرانی سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

