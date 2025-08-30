قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴

امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۱ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ شهریور ۱۴۰۴
برگزاری اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴/ هر متقاضی چند سکه می‌تواند خریداری کند؟
امکان خرید ۱۵ سکه برای هر کد ملی + فیلم
