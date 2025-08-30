قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۹۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۱ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان