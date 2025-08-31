سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: با آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها شاهد ارتقای کیفیت نان و پایان بخشیدن به تخلفات این حوزه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر کرملو سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: در سنوات قبل ۳ نوع آرد یک، دو و شش داشتیم که با مصوبه استانداری با اعمال نرخ جدید، نوع یک از گردونه حذف شد که براین اساس آرد دولتی و آزاد داریم. حال اگر کیسه های آرد در واحدهای نانوایی آبی باشد، قیمت تابع عرضه و تقاضاست.

به گفته وی، طبق دستور دولت باید نرخ ها عملیاتی شود، هرچند ما تقاضا داریم که یارانه و کمک هزینه نانوایان حذف و ۴۰ درصد کمک هزینه روی قیمت نان محاسبه می شود و سپس یارانه مستقیم به افراد بپردازند.

کرملو ادامه داد: براساس آنالیز صورت گرفته با آزادسازی قیمت ۱۱۰ درصد بر قیمت نان سنگگ و بربری افزوده می شود که بدلیل آنکه در وزارت کشور و نهادهای امنیتی موافقت نشد، ۵۲ درصد روی قیمت نان اعمال شد و سپس  ۴۰ درصد کمک هزینه به نانوایان  داده می شود. براین اساس نانوایان ملزم به رعایت قیمت هستند.

سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران از افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو نان بربری ۵۳۵۰ تومان، لواش ۱۴۰۰، تافتون گردون ماشینی۲ هزارتومان وتافتون سنتی ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت نان راهکار پایان بخشیدن به تخلفات است، گفت: با آزادسازی قیمت یارانه باید به پایان زنجیره داده شود چراکه با رقابتی شدن کیفیت نان ارتقا می یابد و از طرفی دیگر شاهد تخلفات در حوزه آرد و نان نیستیم.

