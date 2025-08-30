مدال آوران المپیاد نجوم اختر فیزیک کشور علاقه دارند در وطن بمانند و باعث پیشرفت این مرز و بوم شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - افتخار آفرینان و همچنین مدال آوران نجوم اختر فیزیک کشورمان از علاقه خود به ایران و ماندن در این آب و خاک سخن گفتند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

اختر شناسی ، علم نجوم ، مدال المپیاد
