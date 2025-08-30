علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم

مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک علاقه دارند در وطن بمانند و باعث پیشرفت این مرز و بوم شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - افتخار آفرینان و همچنین مدال آوران نجوم اختر فیزیک کشورمان از علاقه خود به ایران و ماندن در این آب و خاک سخن گفتند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اختر شناسی ، علم نجوم ، مدال المپیاد
خبرهای مرتبط
سوالاتی که در المپیاد نجوم پرسیده می‌شود + فیلم
بازگشت تیم المپیاد دانش‌آموزی نجوم از المپیاد جهانی برزیل
صدرنشینی ایران با ۵ مدال طلا در المپیاد جهانی نجوم؛ موفقیتی بزرگ، اما بدون پاداش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
دروغ است . قطعا این اغا هم خواهد رفت الان نره 10 سال دیگه خواهد رفت
۰
۰
پاسخ دادن
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
آخرین اخبار
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
برندگان ملی و بین‌المللی کنگره رویان معرفی شدند