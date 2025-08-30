\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06af \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u06af\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0627\u0641\u0634\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n