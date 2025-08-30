فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از کشف بیش از ۳۰ تن چوب قاچاق و دستگیری یک متهم در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و صیانت از منابع ملی و جلوگیری ماموران کلانتری ۱۱ و یگان امداد شهرستان ضمن بکارگیری منابع و مخبرین متوجه نگهداری چوب جنگلی قاچاق در یکی از باغات این شهرستان شدند.

او با اشاره به اینکه مأموران انتظامی با هماهنگی با مقام محترم قضایی در بازرسی از محل نگهداری موفق به کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق شدند، افزود: در این راستا یک متهم نیز دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد با اشاره به اینکه مبارزه با سودجویان کالای قاچاق از اولویت‌های مهم پلیس می‌باشد، گفت: پلیس این شهرستان با برنامه ریزی‌های هدفمند و تلاش شبانه روزی خود، با برهم زنندگان سرمایه ملی برخورد قاطع خواهد کرد

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
شناسایی عامل قطع درختان در چمستان
کشف ۱۱۵ تن چوب قاچاق در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
آخرین اخبار
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم
کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد
نمره بابلی‌ها به عملکرد یک ساله دولت
دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در بابل
کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد
پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند
طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی
هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه
فقدان پروژه شاخص در افتتاحیه‌های هفته دولت در بابل + فیلم
بهره برداری از پُل واسپول شهرستان چالوس